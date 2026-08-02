El arquero albo tuvo una responsabilidad en un gol ante Everton, pero luego levantó su nivel en la victoria del Cacique en Viña del Mar.

El tema del momento en Colo Colo es que el arquero caboverdiano Vozinha viene viajando a Chile, para cerrar su incorporación al líder de la Liga de Primera hasta diciembre de 2026.

El africano llega a un equipo que viene en absoluta racha, porque este sábado venció por 4-3 a Everton en Viña del Mar y con eso llegó a ocho triunfos en línea en el torneo nacional.

Además, Vozinha deberá pelear el puesto en Colo Colo con el joven Gabriel Maureira, quien viene de realizar una irregular actuación ante el cuadro ruletero en la Ciudad Jardín.

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Óscar Wirth apoya a Maureira en Colo Colo

La actuación de Gabriel Maureira ante Everton fue analizada por Óscar Wirth, quien además comentó junto a RedGol que el joven portero debe estar abrumado por todo lo que se habla sobre la pelea en la meta con Vozinha.

“Hay personas que son capaces de mantenerse al margen de todas las otras instancias y responder (comenta sobre la llegada de Vozinha). Ahora, Maureira sí fue responsable o no en uno de los goles… bueno, el arco es complejo, no es tan fácil decir ‘sabes qué, voy a tener una actuación sin errores’. Pero también la responsabilidad de los defensas entra también aquí”, explicó el ex seleccionado.

Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo. Sebastian Cisternas/Photosport

Además, Wirth dijo que hay que apoyar al golero de Colo Colo porque está joven y los porteros de menos experiencia tienen que aprender ciertas situaciones, por lo que puso como ejemplo a Claudio Bravo.

“Todos los jóvenes han pasado por instancias determinadas. Tú viste cuando de repente Claudio Bravo salía fuera del área a rechazar una pelota larga, le pegaba al contrario y se hacía un gol él mismo. Pero todos pasan por detalles, y a la larga uno tiene que colocar las cosas en la balanza, pues si son más las cosas buenas, eso es lo que interesa realmente”, cerró.

En síntesis

Vozinha firmará como arquero de Colo Colo hasta diciembre de 2026.

firmará como arquero de Colo Colo hasta diciembre de 2026. Colo Colo logró ocho triunfos consecutivos tras vencer 4-3 a Everton.

logró ocho triunfos consecutivos tras vencer 4-3 a Everton. Gabriel Maureira competirá por el puesto de arquero con el refuerzo africano.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera