El encuentro entre el Tomate Mecánico y los Diablos Rojos ya tiene reprogramación confirmada.

Deportes Limache y Ñublense iban a cerrar la jornada sabatina de la 17° fecha de la Liga de Primera, pero algo pasó, por lo que duelo debió ser suspendido y ambos equipos se quedaron con las ganas de jugar.

El Tomate Mecánico y los Diablos Rojos jugarían en el Estadio Lucio Fariña Fernández, en un encuentro muy importante para ambos. Sin embargo, por motivos extrafutbolísticos este tendrá que jugarse en otro momento.

La suspensión del partido

En la previa al partido entre Deportes Limache y Ñublense, se generaron desperfectos eléctricos en el recinto que dejaron sin luz al estadio de Quillota. Si bien en un principio el duelo fue retrasado, los problemas no pudieron ser corregidos a tiempo.

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Finalmente, desde la organización del encuentro optaron por suspender y de esta manera, poder arreglar de manera adecuada los inconvenientes que incluso ponían en peligro la integridad de los asistentes, ya que gran cantidad de chispas salían de uno de los sectores del Lucio Fariña Fernández.

“Informamos a los hinchas simpatizantes tanto Deportes Limache como de Ñublense y a la opinión pública, que debido a la falla eléctrica ocurrida en el transformador ubicada en el sector de tribuna preferencial/bulnes, que el partido ha sido suspendido“, indicaron desde Limache, club local.

Desde la ANFP indicaron que el partido será reprogramado para este domingo 2 de agosto a las 12:00 horas, en el mismo Estadio Lucio Fariña Fernández. De esta manera, el encuentro topará con la realización del choque entre Concepción y U. Católica que se jugará a las 12:30 horas.

Ñublense está en el 5° lugar de la Liga de Primera con 25 puntos, mientras Deportes Limache se encuentra en el 9° puesto con 21 unidades. Este domingo tendrán que ponerse al día con el partido que las fallas eléctricas no dejaron jugar.