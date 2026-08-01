El Cacique visita a los viñamarinos en el Estadio Sausalito buscando un triunfo que le permita estirar ventajas en lo más alto del torneo.

Colo Colo vuelve a la acción hoy sábado 1 de agosto en la Liga de Primera 2026. Los albos enfrentarán por la fecha 17 a Everton en el Estadio Sausalito, dónde buscará tres puntos que le permitan estirar su ya amplia ventaja en lo más alto de la tabla.

Luego de comenzar con victoria la segunda rueda al superar por 3-1 a Limache, el Cacique quiere seguir por la senda triunfal. Los dirigidos por Fernando Ortiz son los indiscutidos punteros del torneo con 39 unidades, sacándole doce de ventaja a sus más cercanos perseguidores, la U y la UC.

Por lo mismo, el triunfar en Viña del Mar es clave ante un elenco que está luchando en la zona media por meterse en puestos de copas internacionales y que viene de igualar ante Unión La Calera en la jornada pasada.

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¿A qué hora juega Everton vs Colo Colo por la fecha 17 de la Liga de Primera 2026?

Albos y ruleteros se verán las caras hoy 1 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Dónde ver Everton vs Colo Colo EN VIVO y ONLINE?

Este compromiso será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Transmisión minuto a minuto del partido: