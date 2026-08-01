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Liga de Primera

EN VIVO Colo Colo vs Everton: Transmisión MINUTO a MINUTO y ONLINE de la fecha 17 de la Liga de Primera 2026

El Cacique visita a los viñamarinos en el Estadio Sausalito buscando un triunfo que le permita estirar ventajas en lo más alto del torneo.

Por Patricio Echagüe

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Ruleteros y albos chocan en el Estadio Sausalito.
© Photosport.Ruleteros y albos chocan en el Estadio Sausalito.

Colo Colo vuelve a la acción hoy sábado 1 de agosto en la Liga de Primera 2026. Los albos enfrentarán por la fecha 17 a Everton en el Estadio Sausalito, dónde buscará tres puntos que le permitan estirar su ya amplia ventaja en lo más alto de la tabla.

Luego de comenzar con victoria la segunda rueda al superar por 3-1 a Limache, el Cacique quiere seguir por la senda triunfal. Los dirigidos por Fernando Ortiz son los indiscutidos punteros del torneo con 39 unidades, sacándole doce de ventaja a sus más cercanos perseguidores, la U y la UC.

Por lo mismo, el triunfar en Viña del Mar es clave ante un elenco que está luchando en la zona media por meterse en puestos de copas internacionales y que viene de igualar ante Unión La Calera en la jornada pasada.

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¿A qué hora juega Everton vs Colo Colo por la fecha 17 de la Liga de Primera 2026?

Albos y ruleteros se verán las caras hoy 1 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Dónde ver Everton vs Colo Colo EN VIVO y ONLINE?

Este compromiso será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
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Transmisión minuto a minuto del partido:

8' Cae la primera amarilla del partido

Montiel es amonestado en Everton tras una fuerte entrada a Alarcón.

7' ¡GOL ANULADO!

Álfaro abría la cuenta para Everton, pero la jugada fue anulada por un offside milimétrico.

4' ¡La primera clara fue de Everton!

Error en la salida de Vidal que Villagra salva con un cruce preciso ante el remate de Nicolás Montiel.

5' Otra vez se acerca Everton

Nueva salida en falso del Cacique que Alfaro buscó aprovechar con un remate que controló bien Maureira en el arco.

1' ¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡Ya se juega en el Estadio Sausalito este duelo válido por la fecha 17 de la Liga de Primera 2026!

¡Los equipos se vienen a la cancha!

Albos y ruleteros ya están en la cancha del Sausalito para jugar a partir de las 15:00 horas por la fecha 17 de la Liga de Primera 2026.

El Cacique ganó el partido de la primera rueda

Los albos vencieron por 2-0 en el partido de la primera rueda válido por la fecha 2. Ese duelo se jugó el 7 de febrero en el Estadio Monumental y fue triunfo del Cacique gracias agónicos goles de Yastin Cuevas y Javier Correa.

¡LA FORMACIÓN DE EVERTON!

¡LA FORMACIÓN DE COLO COLO!

¡Los árbitros para este duelo!

El juez de esta partido será Cristián Garay, quien será asistido por Alejandro Molina y Alan Sandoval, mientras que Víctor Abarzúa cumplirá funciones como cuarto árbitro. Por su, en el VAR estará a cargo de Juan Lara, acompañado por Gabriel Ureta como AVAR.

¡Los citados de Everton para recibir al Cacique!

El parte médico del Cacique

Los albos visitarán a los ruleteros con tres bajas por lesión.

¡Los citados de Colo Colo para visitar a Everton!

¡Así está el Sausalito para este partido!

¡Sigue la acción de la fecha 17 de la Liga de Primera 2026!

Por la fecha 17 de la Liga de Primera 2026 se ven las caras Everton y Colo Colo en el Estadio Sausalito.

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