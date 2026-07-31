Los itálicos ganaron por la mínima gracias a un solitario gol de Giovani Chiaverano para tomar un valioso aire en su lucha por escapar de los puestos de peligro en el inicio de esta fecha 17 de la Liga de Primera 2026. El partido pudo terminar en un agónico empate, pero el tanto de Facundo Mater fue anulado vía VAR por offside.

La fecha 17 de la Liga de Primera 2026 inició con el choque de necesitados entre Universidad de Concepción y Audax Italiano. En un duelo clave en la parte baja fueron los itálicos quienes sacaron una ventaja pequeña, pero ventaja al fin y al cabo, para sumar tres puntos de oro.

Fue gracias al solitario gol de Giovani Chiaverano a los 14’ con que Audax se quedó con una victoria en la que tuvo que esforzarse bastante, ya que a los 34’ se fue expulsado Daniel Piña con roja directa tras una fuerte entrada a Jeison Fuentealba.

Pese al hombre menos, el equipo de Patricio Graff pudo aguantarlo hasta el final para quedarse con la victoria. Aunque ojo, esto pudo cambiar en los minutos finales de no ser por una intervención clave del VAR.

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A los 90+3’ llegó el tanto del empate del Campanil por medio de Facundo Mater. Sin embargo, tras ser revisada la jugada se pudo ver un offside que anulaba todo. Pese a los reclamos del cuadro local, el tanto no contó, por lo que el triunfo itálico fue definitivo en el Ester Roa Rebolledo.

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Con esta victoria Audax escaló hasta el puesto 11° con 19 puntos, sacándole cinco de ventaja a Cobresal, elenco que por ahora está bajando junto a Unión La Calera. Por su parte Universidad de Concepción se quedó estacando en el puesto 13° con 19 unidades, pero con una preocupante diferencia de -19 goles.

Así quedó la tabla de posiciones

El próximo partido de Universidad de Concepción

El Campanil volverá a la acción por la Liga de Primera 2026 ante Deportes Concepcion el domingo 9 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Este compromiso será válido por la fecha 18 del torneo.

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El próximo partido de Audax Italiano

Por su parte los itálicos verán acción por la jornada de la Liga de Primera 2026 ante Ñublense el lunes 10 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.