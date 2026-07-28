Revisa el detalle con la programación completa de la 17° fecha del Campeonato Nacional.

La Fecha 17 de la Liga de Primera se viene con partidos clave en la lucha por la parte alta de la tabla. El sábado, Cobresal y Unión La Calera abrirán la jornada, mientras que Everton recibirá a Colo Colo, que buscará mantenerse como líder, esperando la llegada de su nuevo arquero, Vozinha.

El domingo, Universidad Católica visitará a Deportes Concepción con la obligación de volver al triunfo tras empatar ante Deportes La Serena. La fecha se cerrará con Universidad de Chile vs. Huachipato, donde los Azules intentarán sumar nuevamente de a tres, en la antesala del Superclásico el 23 de agosto.

Programación Fecha 17 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 31 DE JULIO

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano – 20: 00 horas, Ester Roa Rebolledo.

SÁBADO 1 DE AGOSTO

Cobresal vs. Unión La Calera – 12:30, Estadio El Cobre.

– 12:30, Estadio El Cobre. Everton vs. Colo-Colo – 15:00, Sausalito.

– 15:00, Sausalito. Palestino vs. Coquimbo Unido – 17:30, Estadio Municipal de La Cisterna.

– 17:30, Estadio Municipal de La Cisterna. Deportes Limache vs. Ñublense – 20:00, Lucio Fariña Fernández.

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DOMINGO 2 DE AGOSTO

Deportes Concepción vs. Universidad Católica – 12:30, Ester Roa Rebolledo.

– 12:30, Ester Roa Rebolledo. Deportes La Serena vs. O’Higgins – 15:00, La Portada.

15:00, La Portada. Universidad de Chile vs. Huachipato – 17:30, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026