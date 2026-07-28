El portero de 36 años fue figura en los Ruleteros, aplaudió el nivel de Nicolás Avellaneda en los Cementeros y dejó una exigente tarea al equipo viñamarino para el difícil duelo frente al líder exclusivo y cómodo de la Liga de Primera.

Ignacio González sabe que Everton desaprovechó una gran oportunidad justo en la fecha anterior a recibir a Colo Colo, el solitario líder de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026. Los Ruleteros vencían por 1-0 a Unión La Calera en el césped sintético del estadio Nicolás Chahuán Nazar.

El cuadro visitante se había puesto en ventaja gracias a un gol del argentino Nicolás Montiel. Pero los Cementeros encontraron el empate prácticamente en la boca del arco y muy cerca del pitazo final. El 1-1 definitivo lo anotó el también trasandino Francisco Pozzo.

Sin duda, una razón para que el equipo adiestrado por Walter Ribonetto terminara con mucha molestia. “Bastante amargo. Teníamos el partido casi abrochado. Por un detalle se nos termina yendo. Hicimos un juego muy bueno en lo táctico”, introdujo el Nacho González en esta entrevista con TNT Sports.

Nacho González va por la pelota ante el asedio de Carlo Villanueva. (Manuel Lema/Photosport).

“Ellos tienen jugadores muy habilidosos y no pudieron entrarnos con facilidad. Nos llevamos un punto, acá en esta cancha es difícil, pero siempre vamos por los tres. Por eso digo que no estamos para nada conformes. Sabemos que podemos más”, añadió el portero, quien en las últimas semanas recuperó el puesto de titular que había perdido a manos de Esteban Kirkman.

González, quien tiene 36 años, analizó en profundidad el rendimiento de Everton. “Hemos sido un poco irregulares en el torneo. Pero sabemos que tenemos equipo para lograr cosas. No quiso salir el gol, son esas cosas que tiene el fútbol y uno no se explica. Pero hay que seguir insistiendo y luchando”, aseguró el meta surgido en las inferiores del Cacique, próximo rival Oro y Cielo.

Así celebraron Francisco Pozzo y Matías Campos López el 1-1 de La Calera. (Manuel Lema/Photosport).

“Llegaron compañeros muy buenos, los refuerzos se han acomodado bien, tenemos que ayudarlos a sacar su mayor potencial. Estoy muy esperanzado con este equipo, lo daremos todo para dejar a Everton lo más arriba posible”, aseguró el meta de 36 años. Se refiere a los colombianos Andrés Arroyo, Gustavo Charrupí y al chileno Josué Ovalle, las tres incorporaciones de invierno.

ver también “Plan especial de fidelidad”: Everton sorprende con venta de entradas para partido ante Colo Colo

Nacho González aplaude a su colega Avellaneda y anticipa el duelo de Everton vs Colo Colo

Ignacio González no quiso dejar pasar la oportunidad de valorar el nivel mostrado por Nicolás Avellaneda, arquero de La Calera, en el duelo previo de Everton antes de medirse a Colo Colo. “Felicito a mi colega que hizo un gran partido”, dijo sobre el argentino exgolero de San Luis de Quillota y Cobreloa.

Ignacio González en acción ante Unión La Calera. (Manuel Lema/Photosport).

“Sacó muy buenas pelotas. Pero acá lo más importante es que tenemos que concretar esas ocasiones. Trabajamos para eso”, añadió el viñamarino, siempre en diálogo con TNT Sports. Apuntó a que los Ruleteros no tuvieron eficacia para todas las chances de gol que generaron.

Nicolás Avellaneda hizo una tapada espectacular a un remate del uruguayo Alan Medina. (Captura TNT Sports).

De todas maneras, fue consultado abiertamente sobre el juego ante el Cacique. “Para nosotros es importante ratificar un buen juego de local. Es clave. Sabemos que con nuestra gente nos hacemos muy fuertes y queremos entregarles una alegría al equipo, la gente del club y nuestros hinchas. Nos prepararemos de la mejor manera posible”, sentenció el Nacho González.

ver también Nacho González cuenta cómo se prepara para el retiro: “Lo vengo pensando hace veinte años”

Revisa el compacto del empate de La Calera vs Everton de Viña del Mar

Así va Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Everton quedó en el 8° lugar de la tabla de posiciones al cabo de 16 fechas disputadas en la Liga de Primera.