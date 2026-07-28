El presidente de la ANFP ratificó que el Cacique solicitó formalmente que el golero pueda usar su apodo en la camiseta. Y hasta celebró la llegada a Chile del meta que fue furor en el Mundial 2026.

Pablo Milad reconoció públicamente que Colo Colo hizo una petición para que Vozinha pueda lucir su apodo en la camiseta, algo que no está permitido según el reglamento del fútbol chileno. El presidente de la ANFP concedió una entrevista a DSports.

Y entre varios temas, abordó el fichaje del meta de Cabo Verde, quien fue furor en el Mundial 2026 en un equipo que empató 0-0 frente a España, campeón del torneo y también tuvo contra las cuerdas a Argentina, finalista del certamen. Milad dio luces de que este martes 28 de julio habrá una respuesta definitiva.

“Eso se va a analizar mañana (hoy) con el departamento legal. Hay una solicitud formal de Colo Colo y la vamos a analizar para notificar la resolución sobre eso”, afirmó el mandamás del ente rector del fútbol chileno. Además de eso, el dirigente curicano no escondió su alegría por tener a Vozinha en Chile.

Vozinha en acción durante el Mundial 2026 con Cabo Verde. (Charlotte Wilson/Getty Images).

Valoró las condiciones que hicieron a los albos ir por su fichaje. A pesar de que la opción A era Santiago Mele, quien literalmente dejó plantado al Cacique tras haber dado el sí. Y fichará en Independiente de Avellaneda de Argentina. “Es bueno, será un atractivo para la gente”, expuso Milad.

Añadió que “es un hombre mayor, tiene capacidades de vóleibol que influyen mucho en la altura, los reflejos y la coordinación con el balón. No se le notan los 40 años que tiene”. El golero caboverdiano quedó libre del CD Chaves de la segunda división de Portugal en pleno desarrollo de la Copa del Mundo.

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Milad celebra el fichaje de Vozinha por Colo Colo

A Pablo Milad le gustó la llegada de Vozinha a Colo Colo. Valoró las cualidades que mostró el africano en el Mundial 2026, donde se dio a conocer pese a que también jugó un amistoso ante la selección chilena. Y cometió dos graves errores. Uno terminó en gol de Maximiliano Gutiérrez prácticamente desde la mitad de la cancha.

“Se ve muy ágil, dinámico, no es torpe y tiene gran capacidad de reacción. Eso es increíble con su edad. Será un aporte y un atractivo para Colo Colo y el fútbol chileno”, apuntó Milad, siempre en diálogo con el panel de De Fútbol Se Habla Así.

Vozinha le tapó un tiro libre a Lionel Messi tras una avivada del “10” mientras el golero ajustaba la barrera. (Darrian Traynor/Getty Images).

Y cerró con una frase llamativa respecto de la decisión de Vozinha de desembarcar en Pedrero, donde luchará por un puesto con el joven de 19 años Gabriel Maureira. “Lo lindo es que eligió venir a Colo Colo, que es un club importante en nuestro fútbol”, sentenció el timonel de la ANFP.

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