El portero de Cabo Verde salvó cosas espectaculares en Atlanta. Pero, previo al Mundial, se mandó dos blooper ante Chile.

Lo que pasó este lunes, en el primer duelo de España en el Mundial 2026, es una verdadera sorpresa. Cabo Verde, debutante absoluto en la Copa del Mundo, le sacó una igualdad a los ibéricos, en un reñido partido.

El duelo fue absolutamente dominado por los europeos. Oleadas y oleadas de ataque hacían parecer que el tanto de la Furia Roja caería en algún momento, pero poco a poco la ausencia de goles se empezó a transformar en épica.

Claramente, uno de los personajes principales en esta legendaria actuación de Cabo Verde fue su arquero. Josimar Dias, más conocido como Vozinha, se convirtió en el héroe del encuentro, tapándole todas las llegadas al cuadro español.

ver también España arruga, decepciona y no puede con la débil Cabo Verde en el Mundial

¿Y qué le pasó con Chile? Vozinha se olvidó de su blooper

Cabo Verde tuvo un partido amistoso con la Selección Chilena en la previa del Mundial. Fue en el FIFA Series, donde La Roja venció por 4-2 a los africanos, ayudados por jugar con un hombre más durante gran parte del encuentro.

El empate de la Selección Chilena se logró gracias a un tremendo blooper de Vozinha. Fue tras una salida de Vicente Pizarro, que dejó habilitado a Maxi Gutiérrez, que se generó la extraña jugada del meta caboverdiano. El crack del duelo ante España salió hasta tres cuartos de cancha a cortar el pase del Vicho y permitió que el actual jugador de Independiente de Avellaneda lo amagara y rematara de larga distancia, poniendo el 2-2 parcial.

Una de las tremendas tapadas de Vozinha ante España | Getty Images

Para peor, en el cuarto gol de Chile, de Gonzalo Tapia, al propio Vozinha se le escapó la pelota de las manos. Es decir, regaló dos tantos en un solo partido. Completamente en las antípodas de lo hecho ante España.

En resumen…

Cabo Verde logró un sorpresivo empate ante España en el Mundial 2026.

logró un sorpresivo empate ante España en el Mundial 2026. El arquero Vozinha fue la figura del partido tras tapar todas las llegadas españolas.

fue la figura del partido tras tapar todas las llegadas españolas. La Selección Chilena venció previamente por 4-2 a Cabo Verde en un amistoso.