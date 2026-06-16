Lionel Messi acaba de debutar en el Mundial 2026 y lo hace con un triplete que lo iguala con Miroslav Klose. Por ahora ambos son los goleadores históricos de las citas planetarias. La Pulga saca ventaja en la guerra personal con Mbappé.

Lionel Messi debutó en una nueva Copa del Mundo y esta vez lo hace como vigente campeón planetario. Y de entrada infla la red al marcar el 1-0 de La Albiceleste contra Argelia, por la primera fecha del Grupo J, en el estadio Arrowhead, en Kansas City, Estados Unidos.

Fernando De Paul metió un pase hacia tres cuartos de cancha, Messi recibió, giró en dirección al arco, ganó metros y al llegar a la medialuna sacó un zurdazo que se clavo en la portería.

Así las cosas, se confirma y desata con todo la guerra por convertirse en el goleador en la historia de los Mundiales, a la caza de quien hasta ahora ostentaba el récord en solitario, el alemán Miroslav Klose.

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Messi es el nuevo goleador histórico de los mundiales: igualó a Klose

El germano marcó 16 goles con Alemania en los mundiales durante su carrera, en 24 partidos jugados. Fueron cinco tantos en el Corea y Japón 2002, Alemania 2006 (5), Sudáfrica 2010 (4) y Brasil 2014 (2).

Messi se vuelve a poner arriba Mbappé a y alcanza a Klose como los goleadores históricos de los mundiales

En la tarde Kylian Mbeppé marcó dos goles en el debut y triunfo por 3-1 de Francia contra Senegal, superando a Messi en el conteo con 14 tantos, versus los 13 de Lio. Con el tanto contra Argelia, La Pulga deja igualado el ránking, faltando aún minutos del partido… y del Mundial completo.

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Y faltaba: en los 60′ Messi aprovechó una contención a medias de Luca Zidane y marcó el segundo personal y de Argentina, ubicándose nuevamente por sobre Mbappé, igualando al retirado Ronaldo, a un gol de Klose. Y llegó el tercero en los 75′ para compartir el cetro como nuevo goleador en la historia de los mundiales.

“Me parece bien, el récord se romperá tarde o temprano y Messi es bienvenido a hacerlo”, dijo hace poco el mismo Miroslav Klose. La lucha por convertirse en el goleador histórico de los mundiales le deja tarea a Mbappé.

Goleadores históricos de los mundiales: Messi alcanza a Klose

1.- Lionel Messi (16, Argentina)

1.- Miroslav Klose (16, Alemania) *retirado

2.- Ronaldo (15, Brasil) *retirado

3.- Kylian Mbappé (14, Francia)

3.- Gerd Müller (14, Alemania) *retirado

6.- Just Fontaine (13, Francia) *retirado