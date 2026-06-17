En Inglaterra se revelaron los onerosos salarios que recibirán los jueces centrales que dirigen en el torneo de Norteamérica.

El chileno Cristián Garay romperá una sequía de 12 años sin presencia de árbitros chilenos en Copas del Mundo, cuando este jueves dirija el partido entre Canadá y Qatar en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B en el Mundial 2026.

En la previa a su estreno en la cita planetaria, el diario inglés The Times entregó detalles sobre los salarios que recibirán los jueces centrales por participar en el evento en Norteamérica, y los bonos a pagarles por cada encuentro que les toque.

En el caso de Cristián Garay, sólo por el hecho de ser electo para ser parte del Mundial 2026, recibirá en su cuenta corriente un pago único de US$100 mil dólares, es decir, $88.350.000 pesos chilenos. Nada mal para ser árbitro. No será lo único.

El árbitro chileno recibirá de parte de la FIFA un bono de US$5.000 dólares por el encuentro que dirigirá en Canadá, y si le toca de nuevo impartir justicia en la fase de grupos, tendrá un pago similar. Ya si llega a instancias finales, por cada compromiso le pagarán US$10 mil de la moneda estadounidense.

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El juez de 37 años tendrá a su cargo el duelo de Canadá y Qatar en compañía de sus compatriotas Miguel Rocha y Juan Serrano, recordando que Juan Lara ya tuvo actividad en esta Copa del Mundo, como asistente de VAR en el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Cristián Garay será el octavo árbitro chileno que dirija un partido en la historia de los Mundiales, la misma que arrancó con Alberto Warnken en Uruguay 1930, que continuaron Juan Silvagno en Argentina 1982, Gastón Castro en España 1982, Mario Sánchez en Francia 1998 y Pablo Pozo en Sudáfrica 2010.

El último representante nacional en esta cita fue Enrique Osses, quien estuvo en dos juegos de fase grupal en Brasil 2014. Ahora, ninguno estuvo en más citas planetarias que Hernán Silva, el único que estuvo en dos torneos: México 1986 e Italia 1990.

Los cuatro jueces chilenos en el Mundial 2026 (ANFP)

En síntesis