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Copa Chile

Colo Colo vs. Deportes Recoleta: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa Chile

Los albos debutan este fin de semana en el Estadio Santa Laura, por la tercera fecha de Copa Chile.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo debutará en Copa Chile frente a Deportes Recoleta.
© PhotosportColo Colo debutará en Copa Chile frente a Deportes Recoleta.

Colo Colo vuelve a la acción este fin de semana visitando a Deportes Recoleta por la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Chile 2026. Los albos debutarán en el torneo tras cerrar la primera rueda de la Liga de Primera como líderes exclusivo de la tabla.

El Cacique buscará comenzar con el pie derecho tras la temprana eliminación en la Copa de la Liga. Mientras que el conjunto textilero, ya disputó dos encuentros en el Grupo E frente a Unión Española y llega como líder de la zona tras sumar una victoria y una derrota.

Colo Colo inicia su camino en la Copa Chile visitando a Deportes Recoleta

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¿Cuándo juega Colo Colo vs. Recoleta?

Colo Colo vs. Deportes Recoleta juegan este sábado 20 de junio, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la fecha 3 de Copa Chile.

El partido entre Albos y Textileros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
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En resumen…

  • Colo Colo debutará en Copa Chile 2026 este sábado 20 de junio.
  • Deportes Recoleta recibirá al cuadro albo desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo este encuentro.
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