La Copa del Mundo con su desarrollo con el comienzo de la fecha 2 en los Grupo C y D, donde destaca el regreso a la acción del local Estados Unidos y de la selección brasileña.

La pelota sigue rodando en este Mundial 2026, con cuatro partidazos en esta jornada de viernes 19 de junio. El desarrollo de la fecha 2 en la fase de grupos ya está en marcha, llegando hoy el turno del C y D en la cita planetaria.

El día futbolero comenzará a las 15:00 horas con el duelo entre Estados Unidos y Australia en Seattle. Los dos ganadores del Grupo D chocan en búsqueda de un triunfo que los deje listos en los 16avos de final.

Posteriormente a las 18:00 horas se enfrentarán Escocia y Marruecos en Boston. Los europeos quieren seguir por la senda triunfal tras vencer a Haití en la fecha 1, mientras que los africanos buscarán revalidar el punto que sumaron ante Brasil en su debut.

Justamente después de este duelo se viene el segundo partido en este torneo de la verdeamarela, que desde las 20:30 enfrentará a Haití en Filadelfia. Tras su decepcionante debut, son muchos los que espera que el combinado de Carlo Ancelotti por fin despegue en esta cita planetaria.

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Ya bien entrada la noche y para cerrar la jornada, tendremos a las 23:00 el duelo entre Turquía y Paraguay, dos combinados que están casi obligados a ganar tras sus decepcionantes debuts por el Grupo A.

Para quienes no tengan contratado algún servicio para ver el 100% del Mundial, hay que avisar que Chilevisión transmitirá dos de los cuatro partidos de esta jornada de viernes de manera gratuita en su señal abierta.

Así se jugará el Mundial 2026 en esta jornada 18 de junio

15:00 horas | Estados Unidos vs Australia – Grupo D (Transmite Chilevisión)

El segundo partidos de los locales estadounidenses se podrá seguir por la señal de Chilevisión en TV abierta. Además, por cable será transmitido por Direct Sports y Paramount+ vía streaming.

18:00 horas | Escocia vs Marruecos – Grupo C (Transmite Chilevisión)

Esta compromiso también irá por la señal de Chilevisión en TV abierta. Además, por cable será transmitido por Direct Sports y Paramount+ vía streaming.

20:30 horas | Brasil vs Haití – Grupo C

El segundo partido del scratch en esta cita planetaria irá de manera exclusiva en DSports en TV cable, DGO y Paramount+.

Neymar se perderá su segundo partido por lesión con Brasil en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

23:00 horas | Turquía vs Paraguay – Grupo D

La brega que bajará el telón de este viernes 19 de junio también será transmitida de manera exclusiva por D Sports, DGO y Paramount+ vía streaming.

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En síntesis