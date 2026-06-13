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Mundial 2026

Mundial 2026: Brasil y Marruecos dan un espectáculo de fútbol y reparten puntos en Nueva Jersey

Brasil partió abajo, pero supo recuperarse gracias a la genialidad individual de Vinicius Junior. Partidazo.

Por Jose Arias

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Duelo de estrellas en Nueva Jersey.
© Getty ImagesDuelo de estrellas en Nueva Jersey.

Teniendo en cuenta sus propios presentes, el duelo entre Brasil y Marruecos era el que más prometía de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Y no decepcionaron.

O, por lo menos, tuvimos un partido entretenido. Lo cierto es que Brasil no fue arrollador, ni estuvo ni cerca de ser el equipo que puede soñar con la sexta Copa del Mundo. Gran parte del primer tiempo se vieron domados por los Leones del Atlas.

Marruecos, por su parte, fue tremendamente superior en los primeros minutos, pero poco a poco se fue diluyendo. Poco fondo tuvieron los norafricanos, que cedieron la iniciativa en el segundo tiempo. Brasil, no obstante, carece de un centrodelantero que esté a la altura.

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Acciones de Brasil vs Marruecos

La Selección de Marruecos parecía que iba a dar cátedra. Parecía, realmente, el “Brasil de África”. Toques, llegadas profundas y, hasta, lujos, sobrevenían de los pies de los norafricanos.

Finalmente, este despliegue fue transformado en gol, debido a un pase profundo de Brahim Díaz que fue conectado de primera por Saibari, quien la mandó al fondo de las redes (21′).

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Parecía que Brasil no tenía por donde. Pero, muchas veces las individualidades hacen la diferencia. Fue el caso de Vinicius, quien se inventó una jugada solitaria para clavarla en el ángulo de Bono, a los 32′.

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Tras el empate, el partido se emparejó y pasó a ser dominado, por muchos momentos, por la Canarinha. Pese a esto, se hizo lento y poco audaz, por lo que el marcador se estancó, caprichosamente, hasta el pitazo final.

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Con este empate, Escocia y Haití miran de reojo. El que salga ganador de ese cruce podría tomar la punta del Grupo C.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JUNE 13: Vinicius Junior #7 of Brazil celebrates scoring his team’s first goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JUNE 13: Vinicius Junior #7 of Brazil celebrates scoring his team’s first goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C

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¡Terminó!

Brasil y Marruecos reparten puntos en New Jersey.

90+8': ¡Tapadón de Alisson!

El Aynaoui tira desde distancia y el portero brasileño está espléndido para tapar la conquista.

90+3': Cerca Brasil sobre el final

Danilo Santos define desde la derecha, pero su tiro queda en los brazos del buen meta, Bono.

90': Diez de descuento en New Jersey

Dan diez minutos de descuento en el duelo entre Brasil y Marruecos.

84': Bono en el suelo

El portero de Marruecos es atendido en el campo de juego, tras chocar en un cruce con Raphinha.

78': Jugadón de Brasil

Matheus Cunha manda un pase tremendo hacia Vinicius Junior y el delantero la cede al medio a Raphina. Sin embargo, el del Barcelona define con muy poca potencia y va a las manos de Bono.

70': Se reanuda

Vuelve a rodar la pelotita en New Jersey.

Pausa de hidratación

Se detiene el partido por tres minutos.

67': Cerca Brasil

Centro de Bruno Guimaraes y Raphinha estuvo a nada de pincharla en el área de Marruecos. Sigue el 1-1 en New Jersey.

64': Fabinho atendido al costado de la cancha

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Comienza la segunda fracción

Ya se juega el complemento del duelo entre Brasil y Marruecos.

Danilo y Fabinho a la cancha por Casemiro e Ibañez.

¡Fin del primer tiempo!

Brasil y Marruecos empatan 1-1 en Nueva Jersey. Partidazo por el Grupo C.

45+2': ¡Qué tijera de Brasil!

Lucas Paquetá demuestra que el fútbol vistoso de Brasil no está muerto y se manda una tijera que es apenas sacada hacia el córner por Bono.

El golazo de Vini

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32': GOOOOOL de Brasil

¿Gol? No, golazo. Jugada personal de Vinicius Junior y el delantero se echa el equipo al hombro para mandar un bombazo que termina al fondo de las redes marroquíes.

30': Marruecos insiste

Saibari y Brahim Díaz rematan a portería brasileña, pero sus disparos salen bloqueados.

El gol de Marruecos

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Pausa de rehidratación

Descanso de tres minutos. Gana Marruecos por la mínima ante Brasil.

21': GOOOOOL de Marruecos

Saibari recibe un tremendo pase en profundidad y define entre Gabriel y Marquinhos. Lo hace de primera para poner arriba a Marruecos.

19': Hakimi se la pincha a Vini

Vinicius recibía en el área marroquí, pero Hakimi la manda al córner.

16': Brasil empieza a desplegarse en ataque

Con Raphinha como principal referente, Brasil consigue ataques rápidos que no terminan en remates al arco.

14': Cerca Brasil

Si bien no fue un remate al arco, Vinicius se descolgó por la izquierda, mandó un centro e Igor Tiago falló un cabezazo solo, en las cercanías del punto penal.

11': Brasil no le encuentra la llave

Brasil intenta salir jugando, pero la presión de Marruecos provoca múltiples ataques en ráfaga de los norafricanos. Sigue el cero en Nueva Jersey.

Abrumadores números

72% de la posesión de Marruecos, por el momento.

5': iniciativa marroquí

Marruecos domina los primeros cinco minutos del partido, pero no logra pasar los tres cuartos de cancha.

¡Qué fotaza del estadio en Nueva Jersey!

La vista aérea en New Jersey

La vista aérea en New Jersey

¡Empezó el partido!

¡Ya se juega el primer tiempo de Brasil vs Marruecos!

El que reparte justicia

Slavko Vincic es el árbitro de este partido.

Suena el himno brasileño

Este sonó el 94 y el 2002 en lo más alto. ¿Será la sexta de Brasil?

Neymar agradecido

Neymar no puede jugar ante Marruecos, pero está feliz de vivir un nuevo Mundial con Brasil.

Brasil sin Neymar

Neymar sigue siendo duda en Brasil. Por el momento, se sabe que no estará disponible para el duelo ante Marruecos, pero se le harán exámenes para ver si está para el otro duelo grupal.

Las oncenas de ambos equipos

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Los 11 elegidos en Brasil

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Tiene gente Marruecos

La hinchada marroquí está presente en New Jersey

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Así se verá la verdeamarela hoy

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Se vieron las caras en 1998

Brasil y Marruecos se enfrentaron en el Grupo A del Mundial de Francia 98. En ese entonces, las realidades de ambas selecciones eran muy distantes. Mientras Brasil venía de ser campeón en Estados Unidos, Marruecos era un combinado en ascenso en el fútbol africano. Terminó 3-0 para el Scratch.

Bienvenid@s minuto a minuto de Brasil vs Marruecos

Bienvenidos todos y todas. Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial 2026. En uno de los partidos más emocionantes de la primera fase, la escuadra dirigida por Ancelotti se batirá ante un aguerrido cuadro magrebí, que quiere repetir lo hecho en Qatar.

Podrás seguir toda la información sobre este partido, el minuto a minuto y las incidencias, aquí, con nosotros. No te pierdas nada sobre este emocionante encuentro.

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