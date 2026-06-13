Teniendo en cuenta sus propios presentes, el duelo entre Brasil y Marruecos era el que más prometía de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Y no decepcionaron.

O, por lo menos, tuvimos un partido entretenido. Lo cierto es que Brasil no fue arrollador, ni estuvo ni cerca de ser el equipo que puede soñar con la sexta Copa del Mundo. Gran parte del primer tiempo se vieron domados por los Leones del Atlas.

Marruecos, por su parte, fue tremendamente superior en los primeros minutos, pero poco a poco se fue diluyendo. Poco fondo tuvieron los norafricanos, que cedieron la iniciativa en el segundo tiempo. Brasil, no obstante, carece de un centrodelantero que esté a la altura.

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Acciones de Brasil vs Marruecos

La Selección de Marruecos parecía que iba a dar cátedra. Parecía, realmente, el “Brasil de África”. Toques, llegadas profundas y, hasta, lujos, sobrevenían de los pies de los norafricanos.

Finalmente, este despliegue fue transformado en gol, debido a un pase profundo de Brahim Díaz que fue conectado de primera por Saibari, quien la mandó al fondo de las redes (21′).

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Parecía que Brasil no tenía por donde. Pero, muchas veces las individualidades hacen la diferencia. Fue el caso de Vinicius, quien se inventó una jugada solitaria para clavarla en el ángulo de Bono, a los 32′.

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Tras el empate, el partido se emparejó y pasó a ser dominado, por muchos momentos, por la Canarinha. Pese a esto, se hizo lento y poco audaz, por lo que el marcador se estancó, caprichosamente, hasta el pitazo final.

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Con este empate, Escocia y Haití miran de reojo. El que salga ganador de ese cruce podría tomar la punta del Grupo C.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JUNE 13: Vinicius Junior #7 of Brazil celebrates scoring his team’s first goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C