Brasil tiene un combinado de lujo para pelear en este Mundial 2026. El Scratch quiere dejar atrás una sequía de 24 años sin Copa del Mundo.

Datos principales

Confederación: Conmebol

Apodo: Canarinha, Scratch, Verdeamarela.

Ranking FIFA: 6°

Grupo en el Mundial: C (Marruecos, Haití y Escocia)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Cuatro equipos quedaron con los mismos puntos en las Eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026. Brasil, por diferencia de goles, terminó en la quinta posición, un lugar al que no está para nada acostumbrado.

Dentro de las derrotas más dolorosas para el Scratch, obviamente está la del archirrival a nivel sudamericano, Argentina. La Albiceleste los derrotó a domicilio y en su propia casa, aventajándolos, además, por diez unidades en la tabla de posiciones final. Aún así, Brasil no podía faltar en un Mundial en el que clasificaron seis selecciones de diez a nivel de Conmebol.

Calendario y estadios en los que juega

Brasil vs. Marruecos (sábado 13 de junio, 18:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Haití vs. Brasil (viernes 19 de junio, 20:30 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmisión: DirecTV / Disney+.

Brasil vs. Escocia (miércoles 24 de junio, 18:00 hrs, Hard Rock Stadium, Miami). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 1.770 kms. (New Jersey-Filadelfia-Miami).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 78,7%

Llegar a cuartos de final: 54,5%

Llegar a semifinales: 35,7%

Llegar a la final: 20%

Ser campeón: 11,1%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Para la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, Brasil es uno de los candidatos al título en este Mundial. Primero, será el líder del Grupo C, aunque pronostica un “susto inicial” ante Marruecos. Luego, avanzará “mínimo hasta semifinales”.

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Pese a que ese es el mínimo establecido por la Inteligencia Artificial, Gemini también nos deja claro que Brasil tiene todo a su favor “para bordarse la sexta estrella”, por lo que no descarta que terminen siendo campeones del mundo, nuevamente.

El plantel de Brasil

Porteros:

– Alisson Becker (Liverpool)

– Ederson (Fenerbahce)

– Weverton (Gremio)

Defensores:

– Marquinhos (PSG)

– Gabriel Magalhães (Arsenal)

– Wesley (AS Roma)

– Bremer (Juventus)

– Danilo (Flamengo)

– Douglas Santos (Zenit)

– Roger Ibañez (Al Ahli)

– Léo Pereira (Flamengo)

Mediocampistas:

– Bruno Guimarães (Newcastle United)

– Lucas Paquetá (Flamengo)

– Danilo (Botafogo)

– Fabinho (Al-Ittihad)

– Casemiro (Manchester United)

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Delanteros y Extremos:

– Vinícius Júnior (Real Madrid)

– Igor Thiago (Brentford)

– Endrick (Olympique Lyon)

– Raphinha (FC Barcelona)

– Luiz Henrique (Zenit de San Petersburgo)

– Gabriel Martinelli (Arsenal)

– Neymar Jr. (Santos)

– Matheus Cunha (Manchester United)

– Rayan (Bournemouth)

Jugador estrella: Vínicius Júnior

Neymar ya cedió su bastón de crack máximo de la Selección de Brasil. Y se lo otorgó a Vinicius Junior, delantero que hace de las suyas en el Real Madrid y que tiene toda la pinta de ser uno de los jugadores que más sobresalgan en el Mundial 2026.

Con apenas 25 años, Vinicius ya está en la cúspide del fútbol mundial. Si bien muchos lo tildan de arrogante y critican su ausencia de simpatía, lo cierto es que el crack del Scratch calla bocas con su juego, destacando su aparición en los momentos claves.

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Puede caer mal, es cierto. Pero lo que se debe rescatar de Vini es que conserva la magia del juego, en peligro de extinción en medio de sistemas tácticos rígidos y juegos de posesión. Su rebeldía y sus regates son lo más cercano, en la actualidad, al jogo bonito.

Vini celebrando un gol: una imagen recurrente | Getty Images

Jugador a seguir: Endrick

Es potencia pura. Endrick probablemente no sea un jugador titular en el cuadro de Carlo Ancelotti, pero, sin lugar a dudas, es uno que entrará a cambiar las cosas desde la banca. Su relegación a los suplentes se deberá, simplemente, a su edad, ya que con 19 años no debería soportar la presión de la titularidad.

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Más allá de eso, se sabe que el recambio y el futuro del Scratch lleva su nombre. Endrick es un delantero de talla mundial y algunos manifiestan que es el heredero del talento del Fenómeno, Ronaldo.

Rompió todos los récords de precocidad en el Palmeiras, donde debutó a los 16 años. A partir de allí, su nombre fue puesto en un altar. Y si bien no consiguió la continuidad deseada en el Real Madrid, en el Olympique de Lyon ya ha demostrado que su nombre pronto será histórico.

Técnico: Carlo Ancelotti

Tras un paso exitoso por el Real Madrid, Carlo Ancelotti llegó a Río de Janeiro con la misión de tomar el control de un equipo desorientado. La idea de la Federación Brasileña era que el DT italiano pudiese controlar los egos de un elenco donde suelen sacar chispas. Al fin y al cabo, es un especialista en gestión humana y tiene experiencia liderando a cracks del fútbol mundial.

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Claro que, no solamente por su gestión de grupos llegó a ser el técnico de Brasil. También tiene un conocimiento cercano de los jugadores más habilidosos del ataque de la Canarinha, ya que los dirigió en el Real Madrid (Vinicius y Endrick). Por eso mismo, lo que les pide es calcado a lo que hacen en el cuadro merengue.

Punto extra para Ancelotti: si bien puede potenciar el ataque brasileño, también genera seguridad defensiva. Esto viene en el ADN de los técnicos italianos y es un tema que el Scratch necesita explotar para sacar todo su potencial.

Y si una de sus decisiones más polémicas, en un principio, fue borrar a Neymar del combinado brasileño, ahora acerca su barco hacia su puerto. La inclusión de Ney en la Selección Brasileña puede dotar al cuadro de Ancelotti de un ingrediente distinto. Quizás estemos en la presencia de una receta histórica.

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Posible 11

Mejor participación de Brasil en los Mundiales

Si uno pregunta por el emblema de los mundiales, claramente Brasil debería asomar por la cabeza de todos. El cuadro que ha participado de todas las Copa del Mundo y que se ha coronado más veces campeón, no necesita presentación.

Y, entre las cinco veces que ha sido campeón, habría que encontrar la mejor. Ahí habrá una disputa generacional, sin lugar a dudas. Porque el Brasil de 1970 y el de 2002 fueron campeones ganando todos sus partidos. Aunque, según dicen, la Canarinha de México 70′ no tiene comparación.

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Jugador histórico destacado: Edson Arantes Do Nascimento (Pelé)

Perfección atlética, mentalidad ganadora y perfección técnica: Pelé es simplemente uno de los mejores futbolistas de la historia. Nacido en la pobreza en Três Corações, Edson aprendió a jugar descalzo pateando naranjas o calcetines rellenos de periódicos. Vio la derrota de Brasil en 1950 y, probablemente motivado por eso, se esforzó el triple por ser un futbolista profesional.

Fichó por el Santos a los 15 años y desde ahí comenzó una era en la que convirtió al club en uno de los más temibles del mundo, humillando a potencias europeas en las copas intercontinentales.

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Con Brasil se convirtió en leyenda. Ganó el Mundial de 1958 con apenas 17 años y, pese a no jugar, repitió en Chile. En 1970, para el Mundial en México, ya era una leyenda viviente y la Selección de Brasil le propinaba sendas humillaciones a quien se le cruzara por delante.

En definitiva, hablar de Pelé es referirse a una leyendas, si es que no LA leyenda, del fútbol mundial. Los que tuvieron el privilegio de verlo dicen que nunca ha existido nadie como él. Y los que no, sabemos que el aura que dejó en su época de profesional es de respeto.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Brasil?

Podría decirse lo mismo de todas las selecciones brasileñas de la historia: el poderío ofensivo es una de sus máximas fortalezas. Evidentemente, esta no es la excepción. Brasil cuenta con un despliegue en ataque que cualquier otro combinado nacional se quisiera y lo explota a través de un bombardeo constante al área rival.

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Con Carlo Ancelotti en la banca, Brasil no solo ha ganado en hacerse impredecible con la adaptación de estilos de juego distintos, según la ocasión. Además, el estratega italiano le imprime una cuota de calma y bienestar emocional al Scratch, a través de un manejo adecuado del camarín.

Si bien es una selección que sin dudas dará que hablar en este Mundial 2026, hay una diferencia con otros combinados brasileños que parece evidente. El cuadro de Carlo Ancelotti no cuenta con laterales explosivos, como lo fueron Cafú, Roberto Carlos o, incluso, Maicon. El Scratch ha evolucionado hacia jugadores más ordenados, pero con mucho menor desequilibrio individual, como Caio Henrique o Danilo.

Por otro lado, hay una presión tremenda que recorre el camarín de Brasil. Son ya 24 años sin una Copa del Mundo y el peso de los años se acumula como una presión extra para los jugadores y el cuerpo técnico. Habrá que ver cómo maneja eso el propio jefazo, Carlo Ancelotti.

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ver también Todo lo que debes saber sobre Marruecos en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Datos freak del Scratch

Para nosotros, sudamericanos, parece no ser una noticia muy novedosa, pero Brasil se ha clasificado a todos y cada uno de los mundiales. Por cierto, es el único país en lograr este hito, ya que Alemania, otra nación que clasifica habitualmente al Mundial, no viajó a Uruguay 1930.

Pero hay una noticia menos conocida y mucho más freak que la de la participación en todos los mundiales. Durante mucho tiempo, la camiseta con el número 24 no se utilizó en el Scratch. Esto se debía a una situación cultural derivada del Jogo do Bicho (juego de apuestas clandestino), donde el 24 representa “el venado”. Este término se refería en forma despectiva a los homosexuales y lo evitaban por temor a burlas. Pero, las reglas de Conmebol y FIFA obligan a incluirlo dentro de la numeración, por lo que el tabú se rompió forzosamente. Roger Ibañez es el que ha utilizado este dorsal en el último tiempo.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Este dato te volará la cabeza. Brasil puede convertirse en la primera selección en la historia en convertirse en campeón del mundo con un DT extranjero en su banca. En todos los campeones anteriores, el técnico era del mismo país que levantó el trofeo.

Carlo Ancelotti puede ser el primer “DT extranjero” en ser campeón del mundo | Getty Images

Además, el Scratch batalla contra sí mismo en este Mundial. ¿Por qué? Es que pese a tener la mayor cantidad de victorias en la historia de la Copa del Mundo, puede llegar a un récord histórico y alcanzar las 80. Actualmente, cuenta con 75.

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Para el último dejamos lo más obvio: el hexacampeonato. Si Brasil es campeón conseguirá su sexto título mundial, sobrepasándose a sí mismo. Ahora sí que serían inalcanzables.