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Roland Garros

El buen ranking de Alejandro Tabilo tras su participación en Roland Garros

El tenista chileno quedó eliminado en la ronda de los octavos de final a manos del canadiense Félix Auger-Aliassime.

Por Carlos Silva Rojas

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Alejandro Tabilo quedó eliminado en Roland Garros.
© GettyAlejandro Tabilo quedó eliminado en Roland Garros.

El sueño del tenista chileno Alejandro Tabilo (36°) se acabó, porque quedó eliminado en los octavos de final de Roland Garros, tras perder con el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°).

El jugador nacional poco pudo hacer ante la solvencia del norteamericano, que se impuso en la cancha Philipp Chatrier por un claro 6-3, 7-5 y 6-1, tras dos horas y 8 minutos de partido.

Tabilo quería seguir avanzando en Roland Garros y así meterse en cuartos de final, pero no pudo y Auger-Aliassime se medirá con el italiano Flavio Cobolli (14°) por un cupo en semifinales.

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El nuevo ranking de Alejandro Tabilo tras Roland Garros

El cometido de Alejandro Tabilo en la capital francesa le entrega buenos réditos, debido a que tuvo un importante avance en el ranking de la ATP, el cual se verá reflejado el próximo lunes.

El chileno aparece en la casilla 31° del mundo en el ranking live, avanzando así cinco posiciones en el escalafón mundial. Tabilo completó 1.428 puntos gracias a lo acumulado en Bois de Boulogne.

Alejandro Tabilo quedó eliminado en Roland Garros. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Alejandro Tabilo quedó eliminado en Roland Garros. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

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El nuevo puesto que goza en la ATP puede ser clave para el futuro cercano de Alejandro Tabilo, que tiene serias chances de transformarse en cabeza de serie en Wimbledon, el futuro gran torneo que se avecina.

Se acaba la gira de polvo de ladrillo y se acerca la de torneos en pista de hierba, donde Tabilo tiene un título en el ATP de Mallorca en 2024.

En síntesis

  • El tenista Alejandro Tabilo quedó eliminado en octavos de final de Roland Garros.
  • El canadiense Félix Auger-Aliassime venció al chileno por 6-3, 7-5 y 6-1.
  • El chileno subió al puesto 31° del ranking live tras alcanzar 1.428 puntos.
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