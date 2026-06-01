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Roland Garros

José Luis Clerc se emociona con Alejandro Tabilo en Roland Garros: “La mejor derecha recta del mundo”

El argentino analizó el juego del chileno, que este lunes juega por los octavos de final del segundo Grand Slam del año.

Por Carlos Silva Rojas

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El drive de Alejandro Tabilo recibe elogios en Roland Garros.
© GettyEl drive de Alejandro Tabilo recibe elogios en Roland Garros.

“¡Qué liiiindo!”. Los fanáticos del tenis al escuchar esa frase saben de inmediato que hubo una gran jugada. La patentó el ahora comentarista de ESPN José Luis Clerc, quien se emociona cuando habla de Alejandro Tabilo.

El argentino se encuentra en París comentando los partidos de Roland Garros para la señal internacional, certamen donde este lunes el chileno se mide ante el canadiense Félix Auger-Aliassime por los octavos de final.

Batata tiene una fuerte ligazón con Chile, de hecho, sus pretemporadas cuando era el número 4 del mundo las hacía en el país junto a su coach nacional Patricio Rodríguez, es por ello que se autodefine como “mitad chileno”.

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Batata Clerc analiza a Alejandro Tabilo y alaba su drive

José Luis Clerc conversó con El Mercurio y analizó el rendimiento de Alejandro Tabilo. El analista de ESPN dijo que el drive del chileno es el mejor del mundo.

“Me fascina, me encantó su partido de primera ronda. Es uno de mis jugadores favoritos y no lo digo porque hablo con El Mercurio, sino que me encanta cómo juega. Admiro muchísimo la derecha recta que tiene Tabilo, para mí es la mejor del mundo“, dijo el argentino.

Alejandro Tabilo busca los cuartos de final en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Alejandro Tabilo busca los cuartos de final en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

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Sobre el techo que del zurdo, señaló que “todo va a depender de él, de cuánto puede mantener su nivel. Me acuerdo cuando le ganó a (Novak) Djokovic en Roma, cuando le tiró 1.400 drop shots, creo que es el mejor jugador que tira drop shots con tanta calidad. Sinner y Alcaraz juegan mejor las cortitas con su derecha, Djokovic lo hace mejor con su revés, pero Tabilo tiene un talento que le permite hacerlo de los dos lados”.

José Luis Clerc se prepara para tomar el micrófono y comentar el partido de Alejandro Tabilo, que este lunes se mide ante Félix Auger-Aliassime, en la búsqueda de los cuartos de final de Roland Garros.

En síntesis

  • El comentarista José Luis Clerc analizó el rendimiento del tenista chileno Alejandro Tabilo.
  • El chileno Alejandro Tabilo enfrenta este lunes a Félix Auger-Aliassime en Roland Garros.
  • El analista de ESPN afirmó que la derecha recta de Tabilo es la mejor del mundo.
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