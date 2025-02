José Luis Clerc es una de las figuras más destacadas del tenis argentino, con una carrera que lo llevó a estar entre los mejores del mundo durante la década de 1980. Clerc se ganó el reconocimiento por su habilidad en la cancha y su destacada presencia en el circuito ATP.

Además de su éxito, que es notorio en la historia de la disciplina, su legado también incluye ser un referente y una inspiración para futuras generaciones de tenistas a nivel mundial.

Esta vez el argentino tuvo la difícil misión de elegir entre tres grandes del tenis: Djokovic, Federer o Nadal, pero al parecer Batata la tiene clara y sabe quién es el GOAT.

José Luis Clerc elige al mejor: ¿Djokovic, Federer o Nadal?

En conversación con la Revista Pronto, Clerc no titubeó en elegir a su favorito y sin dudarlo sentenció: “ Yo lo tengo muy claro, el GOAT para mí es y será el serbio… digo que es él porque ganó 24 Grand Slams , es el más grande y la gente me dice que es Roger Federer, pero si me estás preguntando a mí, te digo mi parecer. Ahora, si me preguntás quién es el jugador más elegante, el que cambió la historia del tenis es Roger Federer, porque él hizo que la gente lo quiera ver de todas partes del mundo y a cualquier hora. Pero también tengo que destacar a Rafael Nadal, pero el GOAT para mí es Novak Djokovic ”.

José Luis Clerc eligió a Novak Djokovic como el mejor (Getty Images)

Djokovic revela importante decisión sobre su retiro del tenis

Pese a sus 37 años Nole demostró un buen nivel en el Australia Open 2025, con esta contundente participación, Novak se prepara para sus próximos partidos y en medio de los cuestionamientos por su inminente retiro, fue consultado en “GQ Sports”, donde emitió las siguientes declaraciones.

Publicidad

Publicidad

“Estoy pensando en cómo quiero retirarme y cuándo quiero retirarme. O, más bien, pienso más en el cómo que en el cuándo. Todavía no pienso en el cuándo tan intensamente. Mi padre lleva intentando que me retire desde hace tiempo”, señaló el serbio.

En la misma línea respondió ante la pregunta de cómo le gustaría terminar su carrera: “Si empiezo a perder más y siento que hay una brecha más grande, que empiezo a tener más problemas para superar esos grandes obstáculos en los Grand Slams, entonces probablemente lo daré por terminado, pero ahora mismo sigo bien y continúo”, sentenció.

Además, fue enfático en hablar de su rendimiento: “Para poder seguir, tengo que reducir la cantidad de torneos que juego y centrarme solamente en unos pocos. No creo que juegue solamente cuatro Grand Slams y la Copa Davis. Creo que jugaré al menos uno o dos torneos de preparación antes de los Grand Slams, sobre todo en tierra batida”.

Publicidad

Publicidad