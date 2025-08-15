Una lamentable noticia impacta al fútbol chileno, luego de que se ha conocido el fallecimiento del jugador Bastián Farías, de Lautaro de Buin, en un incidente que está siendo investigado por la Fiscalía.

Fue el periodista Marco Escobar de DSports Chile, quien contó en sus redes sociales el lamentable suceso en la noche del jueves, que impacta al fútbol nacional.

“Jugador de Lautaro de Buin, Bastián Farías, falleció tras confuso incidente policial, afuera de una discoteca, en San Bernardo”, detalló en su Twitter personal alertando al mundo del deporte.

Una situación que implica a un carabinero, donde terminó con un fallecido y un herido, quien es el primo del jugador, que está siendo investigado por la Fiscalía.

Los jugadores de Lautaro de Buin comparten imágenes de su fallecido compañero.

Los detalles de lo sucedido

Fue la radio BioBio quienes entregaron información policial de lo sucedido, donde detallan lo sucedido y que terminó con el jugador de Lautaro de Buin fallecido.

Publicidad

Publicidad

“Según la Fiscalía Occidente, el uniformado, quien estaba en compañía de su pareja y su familia, recibió un llamado de auxilio desde el exterior del local. Esto ya que sus familiares denunciaron que habían sido amenazados por un grupo de sujetos que se movilizaban en automóviles”, explican.

“En ese momento, el funcionario salió en su defensa y advirtió que los sujetos se encontraban armados. De esta manera, disparó y dio muerte a uno de ellos, hiriendo gravemente a otro“, detallan.

El tema está siendo investigado, donde el uniformado quedó detenido a la espera de la diligencias, mientras que el club Lautaro de Buin confirmó en sus redes sociales la lamentable partida.

Publicidad

Publicidad

La despedida de su equipo: