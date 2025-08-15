Pesar en el fútbol chileno al conocerse el fallecimiento de joven jugador de Lautaro de Buin, quien dio sus primeros pasos en la U de Chile cuando niño: se trata de Bastián Farías, de 21 años.

Según reporta el medio BioBio Chile, en un confuso incidente con funcionario policial, el futbolista recibió un disparo en las afueras del local nocturno Estación 21, en San Bernardo. Según informó la Fiscalía Metropolitana Occidente, el carabinero involucrado recibió un llamado de auxilio desde el exterior.

“Se alertó una amenaza por parte de un grupo de personas que se movilizaban en autos y al salir en su defensa, el funcionario se percató de que los sujetos estaban armados, lo que lo llevó a usar su arma personal”, dice el citado medio.

El sentido mensaje de U de Chile

Tras conocerse el fallecimiento del jugador que inició en U de Chile para saltar a la cantera de Magallanes, el propio club azul dedicó emotivas palabras para su ex futbolista con una inédita foto de sus inicios.

Los inicios del fallecido jugador.

“Como Club, lamentamos el fallecimiento de Bastián Farías, futbolista que pertenecía al Club Lautaro de Buin y que dio sus primeros pasos en el fútbol en nuestra institución, defendiendo la camiseta azul desde las Sub 8 a la Sub 11″, lamentó el club universitario.

Siguiendo con su mensaje para la familia de Bastián Farías y su memoria, los azules postearon en sus redes sociales el mensaje diciendo que “En estos difíciles momentos, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, compañeros, amigos y cercanos. Descansa en paz”.

El fallecido jugador estaba citado para jugar este fin de semana por Lautaro de Buin, en el duelo ante Constitución Unido, por la Tercera A del fútbol chileno.