Salomón Rodríguez le está dando un tremendo dolor de cabeza a Colo Colo. Y no, ya no hablamos de su fracaso como fichaje a pesar de la millonada que se pagaron por sus goles, sino que ahora por una supuesta deuda que el Cacique tiene con Godoy Cruz, su ex club.

José Mansur, vicepresidente del cuadro mendocino, aseguró que el Popular tiene una deuda por una de las tres cuotas que debía pagar por Rodríguez. Es más, hasta amenazó con ir a la FIFA si es que ese dinero no era pagado.

Pues buen, desde el entorno del atacante uruguayo salieron a dar algo de tranquilidad al respecto. Fue Edy Mastrangelo, el agente del jugador, quien dejó en claro que esto es algo normal que se da siempre en el fútbol.

La confusa deuda de Colo Colo por Salomón Rodríguez

En diálogo con el sitio DaleAlbo, el representante aseguró que “la operación eran tres cuotas, de las cuales las dos primeras ya fueron pagas por Colo Colo, que cubren el 75% de la operación y está pendiente una sola cuota que se vencía el 30/09, que tiene un mes y un poquito, que es algo en el fútbol muy normal que tengan un atraso de eso”.

“Esa cuota que estamos conversando va a hacer solucionada prontamente, cosas muy normales en el fútbol y han sido unos caballeros la gente de Colo Colo. Yo no lo llamaría morosidad, es un retraso normal, dentro del fútbol, no tiene trascendencia, se va a solucionar rápidamente”, agregó.

En ese sentido, Mastrangelo también dio pistas del futuro de su representado, afirmando que “está buscando una salida, buscando lo mejor tanto para Colo Colo como para él. Cuando uno viene a uno de los grandes de América como es Colo Colo, viene con muchas ilusiones”.

“Lamentablemente Salomón no pudo mostrar su mejor nivel y no pudo realizar el sueño que él tenía, pero estas cosas en el fútbol suceden. Tenemos que buscar de revalorizar de nuevo y que él encuentre su lugar”, añadió.

Para cerrar, el agente afirmó que “puede ser un préstamo seguramente porque yo quiero defenderle la inversión que hizo Colo Colo. Con un préstamo con Salomón, podría volver a tener el nivel por el que invirtió Colo Colo, para eso trabajamos. Está recién empezando esto, todavía no termina ningún torneo, hasta que no termine, no se sabe qué técnico va a seguir, las posibilidades, estamos empezando a trabajarlo, pero esto toma velocidad en diciembre. Lo hemos hablado con él y siempre buscamos lo mejor para el club y mi representado”.

Los números de Salomón Rodríguez en este 2025

El atacante de 25 años ha disputado un total de 24 compromisos con el Cacique, siendo 15 en la Liga de Primera, cinco en Copa Chile, tres en Copa Libertadores y uno en la Supercopa. Registra apenas dos goles (ambos en Copa Chile) en 1049 minutos de acción.