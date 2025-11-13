Colo Colo entra en terreno de definiciones no solo en la cancha, ya que fuera de hecha también hay situaciones que resolver. Fernando Ortiz habló de la continuidad de Salomón Rodríguez.

El delantero uruguayo llegó esta temporada desde Godoy Cruz y su rendimiento difícilmente podría ser peor. No ha sido capaz de competir por el puesto con Javier Correa. Las críticas han sido muy duras y es uno de los candidatos a salir del club al final de la temporada.

El futuro de Salomón Rodríguez

Fernando Ortiz conversó con Radio ADN sobre diversos temas que afectan a Colo Colo. Restando tres fechas para que termine el torneo, el club busca poder clasificar a Copa Sudamericana, por lo cual es clave conseguir buenos resultados en el cierre del año.

De reojo, en los Albos analizan lo que será la próxima temporada. De acuerdo a lo informado por la misma radio, Salomón Rodríguez se reunió con la dirigencia para ver su futuro. Una salida aparece como la opción más probable, algo que explicó el propio DT.

“Yo conversé con Salomón en el momento que consideré no citarlo, al no estar dentro de la idea de juego”, partió diciendo Fernando Ortiz, sobre la vez que estuvo fuera de la convocatoria hace algunas fechas.

Respecto a la reunión de Rodríguez con la directiva, Ortiz le quitó dramatismo a la situación. “Cada uno es dueño de expresarse de la mejor manera. Si él lo hizo, tendrá sus motivos“, reflexionó el DT.

Fernando Ortiz le quitó dramatismo a la reunión de Rodríguez y la dirigencia. Imagen: Photosport

“Yo sé que Salomón tiene contrato vigente. Cuando termine el campeonato, haremos el análisis para decidir qué jugadores continúan y quienes no“, cerró Fernando Ortiz. Rodríguez suma 2 goles en 24 partidos en Colo Colo y es apuntado como el peor refuerzo de la temporada para el olvido del equipo.