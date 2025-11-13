Fernando Ortiz había hablado claramente del rol que pretende explotar de Claudio Aquino en el primer equipo de Colo Colo. El Tano tiene la idea de que el “10” de los albos pueda llegar más a zona de definición. También lo piensa como una suerte de extremo izquierdo.

En ese contexto, el Tano le concedió una entrevista a ADN Deportes. Y habló de varios temas, entre ellos de Aquino. “Claudio se ha adaptado al modelo que quise implementar. Jugó de mediapunta, interior o por afuera. Se acopla a cualquier puesto de mitad de cancha hacia arriba. Eso habla de su profesionalismo”, expuso el trasandino de 47 años.

“Me gusta y me ha rendido, tal vez lo ha hecho bien en otros puestos, pero siempre es rendidor. Tiene sus cositas, pero también otras cosas muy interesantes”, manifestó Ortiz sobre el enganche de 34 años que llegó al fútbol chileno desde Vélez Sarsfield, donde fue figura y campeón.

Claudio Aquino celebró así el gol que le anotó de cabeza a Limache. (Photosport).

Sobre esa misma línea, también le cayó al DT del Cacique la consulta sobre un seleccionado chileno que Ortiz dirigió en la Liga MX. La referencia es para un volante ofensivo que coincidió con el Tano en el América, uno de los clubes más importantes del fútbol azteca.

La referencia es para Diego Valdés, quien ha tenido poca suerte durante su estadía en Vélez Sarsfield. Muchas lesiones y poca continuidad conforman la ecuación del enganche en el balompié trasandino. “Es un jugador que habla por sí solo”, aseveró el entrenador de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan movida que destruye un plan de Colo Colo para el mercado de fichajes 2026

Ortiz alaba a Aquino y le abre a Diego Valdés la puerta de Colo Colo

Por cierto, luego de esta consulta sobre Claudio Aquino que recibió Fernando Ortiz, se le preguntó también por posibles refuerzos para Colo Colo en 2026. Un tema demasiado prematuro para definir a ciencia cierta. Sabido es que aún es una incógnita la continuidad del Tano para el año entrante.

Aunque hace varios meses que Diego Valdés ronda en el radar albo. “Es un jugador que habla por sí solo. Lo tuve en América de México y demostró que es un futbolista excelente”, manifestó Ortiz sobre el volante ofensivo, quien también jugó en el Morelia.

El tierno reencuentro de Diego Valdés con el Tano Ortiz en México en un partido entre el América y el Monterrey. (Agustin Cuevas/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Su nombre suena, pero el análisis final lo haremos al final de la temporada. Veremos qué nombres llegan y quiénes se pueden llegar a ir”, cerró el otrora zaguero central, que prefirió no alimentar ningún rumor en torno a salidas o entradas para el plantel. Aunque ya resuena con fuerza la posibilidad de un trueque de Aquino por Valdés. El tiempo dirá…