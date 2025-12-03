Diego Valdés seguramente resonará con fuerza en este mercado de fichajes. El enganche de Vélez Sarsfield ha estado lejos de cumplir las expectativas cifradas en su contratación. Por eso mismo, el jugador de 31 años figura en varias carpetas de posibles refuerzos.

Aparece, por ejemplo, en la lista de Colo Colo. De hecho, fue dirigido por Fernando Ortiz en el América de México. Por ende, si el Tano consigue extender su estadía en Pedrero, es probable que luche por Valdés. También está en la carpeta de Universidad Católica.

Por cierto, el futbolista formado en las inferiores de Audax Italiano todavía genera cierta atracción en la Liga MX. El Club León asomó como una posibilidad de Valdés para retornar a suelo azteca. En medio de todo ese contexto, el seleccionado chileno sorprendió a todos con un viaje relámpago a nuestro país.

Diego Valdés celebra un gol de Chile junto a Paulo Díaz, quien también cambiará de club: no seguirá en River. (Jose Alvujar/Photosport).

Una visita a un viejo amor que, además, tuvo como resultado una fotografía con la camiseta “10”. El medio Sábado Vélez estuvo muy pendiente a esta presencia de Valdés en Chile. Porque estuvo junto a un glorioso nombre del Fortín que hoy cumple el rol de gerente deportivo en el cuadro de colonia italiana.

Diego Valdés visita Chile y comparte con Audax en medio del mercado de fichajes

Diego Valdés será un nombre atractivo en el mercado de fichajes y recibió una caricia de Audax Italiano. El gerente deportivo de los Tanos, Christian Bassedas, estuvo junto al jugador chileno. También lo acompañó el presidente del club, Gonzalo Fellay.

Ambos se fotografiaron con el volante ofensivo que pasó por el Morelia de México. Le entregaron la “10” audina con su apellido. Un agasajo especial para Valdés, quien disputó 81 partidos en el cuadro verde: anotó 13 goles y regaló 21 asistencias con la Prima Squadra itálica.

Diego Valdés y Fernando Ortiz trabajaron juntos en el América de México. (Agustin Cuevas/Getty Images).

En Vélez, Diego Valdés apenas disputó 10 encuentros. Anotó un gol y estuvo muy lejos de ganarse el corazón de la hinchada, que lo catalogó como un jugador de mucha técnica, pero muy tendiente a las lesiones. Computó apenas 296 minutos en el cuadro de Liniers.