Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Charles Aránguiz explica su rabia contra la ANFP: “No hubo apoyo para U. de Chile”

Después de sus palabras en televisión, Charles Aránguiz ahondó en sus dichos contra la ANFP.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Charles Aránguiz se desahogó en U. de Chile
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTCharles Aránguiz se desahogó en U. de Chile

Pocos esperaban las declaraciones de Charles Aránguiz, quien tuvo una ácida respuesta cuando le preguntaron por su asistencia a la gala que premiará a los mejores de la temporada. “No tengo muchas ganas de ir“, dijo en diálogo con TNT Sports después del empate de U. de Chile.

“Defiendo un club y este año me he sentido pasado a llevar con este club. No tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia (ANFP) ni del Sifup. Me he sentido pasado a llevar”, sinceró el Príncipe en la TV.

Más tarde, el mediocampista habló en zona mixta y explicó su postura. “Llevaba pocos meses el año pasado para ver lo que pasaba en el fútbol chileno, el poco apoyo que le dan a los equipos. Este año tocó competir internacionalmente y no sentí que hubo apoyo a los equipos chilenos por parte de la dirigencia de la ANFP y del SIFUP“, disparó.

No tengo ganas de verle la cara a personas que pudieron hacer algo más durante el año. No sé si el respeto, pero me sentí pasado a llevar”, sumó.

Charles Aránguiz tuvo duras palabras contra la ANFP | Photosport

Charles Aránguiz tuvo duras palabras contra la ANFP | Photosport

¿Sigue la chance del Chile 2? Lo que necesita U. de Chile para clasificar a Copa Libertadores

ver también

¿Sigue la chance del Chile 2? Lo que necesita U. de Chile para clasificar a Copa Libertadores

Charles Aránguiz explica su molestia con la ANFP

En cuanto a la ANFP, Charles Aránguiz mencionó que “se pueden hacer las cosas mejor, quedó demostrado. Nosotros representamos al fútbol chileno, tocó jugar una llave difícil en semifinales y a los tres días fuimos a una cancha sintética al mediodía, mientras que Lanús no jugó. Después de nuevo a las 12 en Talcahuano. Lanús jugó un clásico un lunes a las 8 de la noche. Es apoyo. No necesitamos ayuda, es un poco de apoyo“.

Publicidad

Podría tomar decisiones mejores, no solo Pablo Milad. A lo mejor puede escuchar. Tienen que tomar mejores decisiones deportivamente, en lo demás no me puedo meter”, concluyó el Príncipe.

Lee también
Charles de Calcuta: implora a la dirigencia arreglar las cosas con Álvarez
U de Chile

Charles de Calcuta: implora a la dirigencia arreglar las cosas con Álvarez

¿Siguen para 2026? Estos son los 10 mejores sueldos en Colo Colo
Colo Colo

¿Siguen para 2026? Estos son los 10 mejores sueldos en Colo Colo

Un viejo amor toca la puerta de Leonardo Valencia
Chile

Un viejo amor toca la puerta de Leonardo Valencia

En México le quieren quitar el primer refuerzo a Colo Colo
Colo Colo

En México le quieren quitar el primer refuerzo a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo