Pocos esperaban las declaraciones de Charles Aránguiz, quien tuvo una ácida respuesta cuando le preguntaron por su asistencia a la gala que premiará a los mejores de la temporada. “No tengo muchas ganas de ir“, dijo en diálogo con TNT Sports después del empate de U. de Chile.

“Defiendo un club y este año me he sentido pasado a llevar con este club. No tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia (ANFP) ni del Sifup. Me he sentido pasado a llevar”, sinceró el Príncipe en la TV.

Más tarde, el mediocampista habló en zona mixta y explicó su postura. “Llevaba pocos meses el año pasado para ver lo que pasaba en el fútbol chileno, el poco apoyo que le dan a los equipos. Este año tocó competir internacionalmente y no sentí que hubo apoyo a los equipos chilenos por parte de la dirigencia de la ANFP y del SIFUP“, disparó.

“No tengo ganas de verle la cara a personas que pudieron hacer algo más durante el año. No sé si el respeto, pero me sentí pasado a llevar”, sumó.

En cuanto a la ANFP, Charles Aránguiz mencionó que “se pueden hacer las cosas mejor, quedó demostrado. Nosotros representamos al fútbol chileno, tocó jugar una llave difícil en semifinales y a los tres días fuimos a una cancha sintética al mediodía, mientras que Lanús no jugó. Después de nuevo a las 12 en Talcahuano. Lanús jugó un clásico un lunes a las 8 de la noche. Es apoyo. No necesitamos ayuda, es un poco de apoyo“.

“Podría tomar decisiones mejores, no solo Pablo Milad. A lo mejor puede escuchar. Tienen que tomar mejores decisiones deportivamente, en lo demás no me puedo meter”, concluyó el Príncipe.