U. de Chile cortó la racha de triunfos de Coquimbo Unido, pero sumó un punto que poco le sirve en su deseo de clasificar directo a Copa Libertadores. Hoy, U. Católica se está tomando en Chile 2 con tres puntos más que los azules y tiene la ventaja para la última fecha de la Liga de Primera.

Después de los cruzados con sus 55 puntos, en el 3° lugar de la tabla de posiciones aparece O’Higgins con 53 y en el cuarto la U con 52. Y solo queda una jornada para terminar la temporada.

El Romántico Viajero aún tiene posibilidades matemáticas de quedarse con el Chile 2, pero no es sencillo. Depende de un triunfo propio y otros dos resultados para hacerlo. Todo se define este sábado 6 de diciembre a las 18:00.

Y es que la U necesita superar a Deportes Iquique en la última fecha y que, paralelamente, U. Católica pierda contra U. La Calera en el Claro Arena y que O’Higgins pierda o empate con Everton en el Sausalito. Así, los azules quedarían segundos con 55 unidades y mejor diferencia de gol que los cruzados.

¿Y la fórmula para que U. de Chile se quede con el Chile 3?

Ahora, la fórmula para que U. de Chile se tome el Chile 3, posición que lo clasificaría a fase previa de la Copa Libertadores, es un poco más sencilla. Pero todavía depende, además de ganar la última fecha, de que otro equipo se caiga.

Para clasificar como Chile 3, los azules deben superar a Deportes Iquique y que O’Higgins no le gane a Everton. ¿Se dará alguna de las fórmulas que necesita el Romántico Viajero? ¿O se conformarán con el pase a fase previa de la Copa Sudamericana?