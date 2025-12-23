La teleserie de Brayan Cortés vuelve a repetir un paso falso en el mercado de fichajes en el extranjero, donde salió de Peñarol y Colo Colo le buscaba club para continuar su carrera.

Si bien todos hablaron de una propuesta del Puebla para dar el gran salto al fútbol de México, las últimas informaciones dejan al meta con las maletas armadas y los guantes puestos.

Fue el periodista Cristián Alvarado de radio ADN, quien dejó en claro que, hasta ahora, no hay forma de que el portero vuelve hasta el Puebla de México, lo que complica el panorama.

Con contrato vigente en Colo Colo, Cortés tendría que volver a los pastos del estadio Monumental, donde ya sabe que tampoco será considerado para la temporada 2026.

Brayan Cortés estuvo en Peñarol en la última temporada.

¿Qué pasó con Brayan Cortés?

Fue en el programa de “Los Tenores de La Tarde” donde se entregó una importante información sobre Brayan Cortés, que dejó en alerta a todo Colo Colo en el Monumental.

“Atención con esta información, lo de Brayan Cortés, más allá deli interés del Puebla en el fútbol mexicano, donde los medios de comunicación apuntaron al arquero que estuvo en Peñarol”, explicó Alvarado.

“La información que tenemos, a esta hora, es que Brayan Cortés no interesa ni es opción en el Puebla. No digo que no pueda cambiar en los próximo minutos, pero, por ahora, el arquero no va a México, no va a Puebla”, detalló.

El futuro de Brayan Cortés sigue en el aire, al igual que el mercado de fichajes del verano pasado cuando iba fijo al León de México y también quedó con las ganas de dar el salto.

