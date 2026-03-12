Los petrodólares siguen impactando en el deporte mundial. Los mundiales de fútbol, el boxeo, los eventos de Fórmula 1, la MMA y la WWE se dirigen cada vez más hacia esa zona, y ahora el tenis también podría verse involucrado.

Esto se debe a que el medio The New York Times adelantó que el deporte blanco podría vivir una profunda reestructuración en su calendario durante los próximos años, y Latinoamérica aparece como una de las regiones que podría salir más perjudicada.

Esto ocurre de acuerdo al citado medio porque se conoció que el fondo soberano de Arabia Saudita,a través de SURJ, está financiando la recompra de licencias de torneos ATP para reorganizar la temporada del circuito. El objetivo del país, es crear espacio en febrero para un nuevo ATP Masters 1000 a partir de 2028.

El tema es que, para lograrlo, el plan incluye adquirir licencias de torneos actuales y reorganizar su lugar en el calendario. Dentro de ese proceso aparecen dos torneos clave de Latinoamérica: el ATP de Buenos Aires (250) y el Abierto de Acapulco (500).

Impacto directo a Chile y Sudamérica

De acuerdo con el citado medio, diversas fuentes indican que ambos eventos están en conversaciones para que sus licencias sean compradas como parte del proyecto.

La posible salida de estos campeonatos supondría un duro golpe para el tenis latinoamericano, y sin duda para la gira sudamericana, que comprende la tradicional serie de torneos sobre arcilla en febrero, en la que también participan el Chile Open de Santiago y el ATP de Río de Janeiro.

Si Buenos Aires y Acapulco desaparecen o cambian de fecha, la gira latinoamericana perdería peso dentro del calendario, lo que podría provocar menos presencia de figuras y una menor atención mediática y comercial en la región.

Aunque el ATP 250 de Santiago no aparece entre los torneos en negociación directa, el impacto podría sentirse igualmente. La gira sudamericana funciona como un bloque de torneos consecutivos, algo que incentiva a los jugadores a viajar a la región.

La reducción de eventos importantes en la zona podría dejar a Santiago más aislado en el calendario , complicando la llegada de tenistas de alto ranking y afectando el atractivo deportivo y comercial del torneo chileno , que solo podría apoyarse en la relevancia del ATP 500 de Río dentro de la gira.

Por ahora, los cambios forman parte de negociaciones en desarrollo, pero el proyecto saudí ya comienza a generar inquietud entre los fanáticos latinoamericanos del deporte blanco.

