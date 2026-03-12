Universidad de Chile trabaja a toda máquina para encontrar al reemplazante de Francisco Meneghini como entrenador del primer equipo, y en Uruguay golpean con el nombre que llegará a la banca azul: Jorge Fossati.

El destacado periodista de radio Carve Wilson Méndez, dio a conocer en su cuenta de X que el experimentado estratega charrúa de 73 años se pondrá el buzo del cuadro azul en el corto plazo.

“Jorge Fossati será el nuevo entrenador de Universidad de Chile”, dijo de forma directa el citado reportero en la red social de Elon Musk.

ver también Director de U de Chile encara Nico Peric en pleno programa: “Recibí amenazas”

Jorge Fossati viene de ser bicampeón con la U de Lima

Jorge Fossati tiene una larga trayectoria como entrenador, y cumple con el perfil deseado por los dirigentes de Azul Azul, que es haber salido campeón en un equipo grande.

El DT uruguayo viene de ganar un bicampeonato con Universitario de Deportes en Perú, los que celebró en las campañas 2023 y 2025. Entremedio dirigió sin éxito a la selección incaica.

Jorge Fossati dirigiendo a la U de Lima. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Eso no es todo, Fossati también tiene dos títulos internacionales a nivel Conmebol, porque ganó la Recopa y Copa Sudamericana con Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Jorge Fossati a sus 73 años nunca ha dirigido en el país y ahora en Uruguay aseguran que será el entrenador de Universidad de Chile.

En síntesis

Jorge Fossati , estratega uruguayo de 73 años , sería el nuevo entrenador de Universidad de Chile .

, estratega uruguayo de , sería el nuevo entrenador de . El director técnico obtuvo un bicampeonato con Universitario de Deportes en las campañas 2023 y 2025 .

con en las campañas y . Fossati registra títulos internacionales de Copa Sudamericana y Recopa con Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Publicidad

Publicidad