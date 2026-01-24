Parece ser que en la ANFP la postura es una sola: no tienen apuro alguno en encontrar un entrenador para la Selección Chilena en el 2026. Es más, ya ratificaron que Nicolás Córdova se hará cargo en los amistosos de marzo en Oceanía.

Es que parece ser que hay una dicotomía en Quilín respecto de quién debe hacerse cargo de La Roja. O esperar hasta 2027 para que se cumpla el viejo anhelo de firmar a Manuel Pellegrini, o que la próxima dirigencia del fútbol nacional tome cartas en el asunto.

En medio de este panorama, en la última jornada apareció de manera sorpresiva el nombre de un entrenador uruguayo, que fracasó con Perú en su camino al Mundial 2026 y que públicamente se ofreció para dirigir la Selección Chilena.

Fracasó con Perú y quiere dirigir la Selección Chilena

Fue en conversación con Radio ADN donde Jorge Fossati expresó su deseo de tomar la batuta del “Equipo de Todos” con miras a la Copa del Mundo 2030, aunque aclaró que “por ética” no quiere entorpecer el trabajo actual que hay en La Roja.

“Es obvia la respuesta, pero prefiero no darla, porque sería algo no ético, estar ofreciéndose cuando no hay entrenador. Peor todavía si la situación de Nicolás Córdova no está definida”, afirmó el estratega uruguayo de 73 años sobre su opción en la Selección Chilena.

Incluso, Fossati no se cierra a dirigir en el país, no sólo el combinado nacional. “Por ahora no se ha dado que los momentos sean los que se necesitan, porque varias veces me han llamado desde equipos de Chile y justo yo estaba con otros proyectos. Pero sé lo que es jugar y vivir en Chile. Claro que miraría con buenos ojos volver al país, porque me parece un país hermoso”, finalizó.

Jorge Fossati quiere hacerse cargo de la Selección Chilena (Photosport)

Los números de Fossati con Perú

Fue en el 2024 que el uruguayo se hizo cargo de “La Bicolor”, donde dirigió tanto en Copa América como Eliminatorias. Dejó al equipo fuera del Mundial 2026 con un rendimiento del 41.03 por ciento, en base a cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

¿Cuándo juega La Roja?

En la próxima ventana del mes de marzo, Chile volverá a la acción y lo hará en Oceanía, donde jugará dos amistosos ante rivales mundialistas. El viernes 27 de marzo enfrentará a Cabo Verde, mientras que el lunes 30 de marzo será visita ante Nueva Zelanda.

