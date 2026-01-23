Marco Antonio Figueroa dejó una huella imborrable en este retirado futbolista, quien en su época de jugador conoció a Nicolás Córdova y piensa que ambos están aptos para conducir a la selección chilena. Se trata de un formado en Colo Colo que fue campeón en la quiebra.

Y que con los años también vistió la camiseta de Universidad de Chile: Alonzo Zúñiga, quien también fue parte de una campaña histórica junto a Santiago Wanderers. Estaba en el plantel dirigido por Jorge Garcés que se coronó monarca en el Campeonato Nacional 2001.

“Tengo recuerdos cuando era chico al Pato Yáñez, Caszely, Elías Figueroa. Después empezaron a salir Zamorano, Marcelo Salas, Barticciiotto. Algunos técnicos importantes que me marcaron: Wladimir Bigorra, en la Sub 17 y 20. Me enseñó mucho”, dijo Zúñiga sobre los principales espejos que tuvo.

Alonzo Zúñiga lleva casi 15 años alejado del fútbol profesional. (Cedida).

Añadió que “después Gustavo Benítez porque me hizo debutar. Después tengo a Jorge Garcés que también me marcó mucho. Y el que más me marcó, el más importante porque quedé admirado, fue el Fantasma Figueroa”.

Marco Antonio Figueroa Marcelo Hernandez/Photosport

¿Por qué él?

Me gustan las personas directas, que no andan con dobles discursos. Las personas equilibradas. Lo tratan de loco, pero cuida mucho al jugador. Trabaja muy bien y como personas hablo maravillas. Cuando te saca, te pesca y te dice por qué perdiste el puesto. Nada que decir de él.

¿Se merece una oportunidad en la roja?

Lo que pasa es que lo traiciona un poco el carácter al Profe. Pero 100 por ciento. Fue jugador exitoso y como técnico le ha ido bien, no le ha ido mal. Es ideal. Y respecto a don Manuel, creo que no llegará nunca al fútbol chileno a ser técnico. Con los dirigentes que tenemos, no hay ninguna posibilidad de que llegue.

Marco Antonio Figueroa cuando era el DT de O’Higgins. (Ramon Monroy/Photosport).

Para Alonzo Zúñiga, la explosividad del Fantasma Figueroa lo aleja de la selección chilena, que por el momento tiene a Nicolás Córdova en la conducción. “Es un camino difícil, pero no imposible”, apuntó el ex jugador de Cobreloa, Deportes Antofagasta y Deportes Concepción.

“Creo que Nicolás Córdova tiene que seguir en la selección, continuar un proceso. Ya nos farreamos ocho años, dos Mundiales. Puede ser que nos farreemos seis y le va bien en el séptimo. Hay una base y está marcando un precedente”, aseguró Zúñiga.

Nicolás Córdova como DT de la Roja en el Mundial Sub 20. (Andres Pina/Photosport).

Agregó que “Nicolás Córdova trabaja bien, me gustan sus declaraciones, me gusta cómo trabaja. Lo conozco, no somos amigos, pero me gusta cómo habla porque es la verdad. Acá estamos acostumbrados a esconder lo malo”. Es decir, coincide con los diagnósticos que ha dado el otrora volante ofensivo del Ascoli.

“No hay preparación en las inferiores, no se preocupan de los jugadores. Tenemos que cambiar como lo que hizo Ecuador. Uno de 20 años, con el biotipo que tiene y la diferencia que hay entre uno de ellos y un chileno es muy grande”, aseguró Alonzo Zúñiga.