En la U de Chile últimamente se ha puesto muy de moda reforzar el equipo con extranjeros que pasaron por Colo Colo, como ocurrió con Matías Zaldivia, quien ya es un referente de los azules. O incluso con el delantero Juan Martín Lucero, quien en este mercado de fichajes se incorporó al Bulla.

Hace varios años, un volante que fue campeón con el Cacique en la quiebra terminó en el Romántico Viajero. Y tras haber hablado muy mal de la U en su minuto, cuando era un joven que daba sus primeros pasos en el plantel profesional del Cacique, donde debutó bajo la tutela de Gustavo Benítez.

Las referencias son para Alonzo Zúñiga, quien atendió el llamado de RedGol para conversar de su vida actual, lejos de las canchas hace más de una década. “Trabajo en una empresa que se llama Invicta, soy el gerente comercial. Hacemos equipamientos para minería. Llevo harto tiempo trabajando ahí”, contó. Tiene 45 años.

Alonzo Zúñiga lleva un buen tiempo alejado del fútbol. Se retiró a los 31 años. Hoy tiene 45.(Cedida).

Se dedicó a estudiar en algún momento… ¿cómo fue eso?

Saqué la profesión cuando jugaba fútbol. Estudié logística en adquisiciones y administración de empresas. Siempre me inculcaron estudiar. Creo que antes era más fácil estudiar, teníamos más tiempo. Los técnicos no nos dejaban entrenar aparte ni ir al gimnasio.

Alonzo Zúñiga en acción ante Colo Colo contra Gonzalo Fierro. Él jugaba para Deportes Concepción. (MAURO MORENO/PHOTOSPORT)

Publicidad

Publicidad

¿Por qué se dedicó al fútbol?

Toda la vida me gustó, vivía al lado del Monumental. Fui a los cinco años a una escuela de fútbol. Siempre me apasionó, me llevó, me tiró y lo opté. Fue harta dedicación, esfuerzo y sacrificio. Fue más por pasión.

¿Tiene una familia grande ahora?

Grande. Tres hijos grandes, uno ejerciendo en sicología. La del medio estudia derecho y el otro, saliendo del colegio.

En su época de jugador, se formó en Colo Colo y jugó en la U, ¿qué tal esa experiencia?

Creo que es distinto en la forma que tú lo tomes. No tendría que haber hablado así, me arrepiento. Me tocó remarla en la U harto y tengo palabras de agradecimiento para ellos. Se portaron muy bien conmigo. Soy hincha de Wanderers, me hice de Wanderers en 2001. Cuando juega Colo Colo vs la U quiero que ganen los dos. Uno cuando es joven se deja llevar por las pasiones, habla tonteras o quiere vender humo, que es lo que quise hacer yo. Eso pasa la cuenta.

Publicidad

Publicidad

Alonzo Zúñiga en acción por la Universidad de Chile, donde jugó en 2006 tras un paso por el Vaduz de Liechtenstein. (Andrés Piña | Photosport).

¿Se arrepiente de eso?

Sí. Uno tiene que arrepentirse de cosas que hace y esa es una de las que yo me arrepiento que hice.

ver también “Muy buen jugador”: Bichi Borghi aplaude el fichaje de Juan Martín Lucero en U. de Chile

Alonzo Zúñiga agradece a la U de Chile y se apena por Colo Colo: “Ver que a algunos les da lo mismo…”

A Alonzo Zúñiga le quedaron muy buenos recuerdos de su paso por la U de Chile y lamenta el presente de Colo Colo. Aunque también reconoce haber estado alejado del fútbol. “Me retiré joven, a los 31 años. Después estuve como cinco años que no vi nada”, reveló.

Publicidad

Publicidad

Alonzo Zúñiga. CLAUDIO DIAZ/PHOTOSPORT.

“Vi a la Generación Dorada y todo. Ahora me empecé a reencantar con el fútbol chileno. Pero veo poco, muy poco. Con el fútbol chileno uno se queda dormido. No veo intensidad, veo que es muy fácil llegar al primer equipo. En mi época, no es por desmerecer a jugadores extranjeros que llegan a Colo Colo o la U, con nosotros no hubiesen jugado”, aseguró Zúñiga, bien seguro de su planteamiento.

Tenía varios ejemplos para refrendarlo. “Había pesos pesados, me tocaron camarines pesados: Marcelo Espina, Ivo Basay, Juan Carlos González, Pedro Reyes, Arbiza, el Negro Gamboa, que hasta el día converso con él. Te hacían sentir que eras cabro chico, ahora es muy fácil llegar. Juegas dos o tres partidos bien y estás en el primer equipo. Nosotros teníamos que jugar 40 para recién entrar al camarín”.

Publicidad

Publicidad

“Me da nostalgia, no sé si pena. Veo a Colo Colo y no es lo que era antes. Antes traían jugadores de peso. Tengo un pensamiento claro por las contrataciones que hacen, cómo lo hacen. Colo Colo siempre se caracterizó por tener dos centrales de categoría. Colo Colo siempre jugó mano a mano. Lo mismo con la Universidad de Chile. En el terreno nacional no se puede especular”, expresó Alonzo Zúñiga.

Tuvo más. “Y ver que a algunos jugadores les da lo mismo jugar en Colo Colo da nostalgia. Para los que nos criamos en casa, da nostalgia”, es la sensación que le genera la situación actual de los albos, que no competirán en ningún torneo internacional en 2026.

¿Quién es el mejor de la Generación Dorada?

Elías Figueroa y Arturo Vidal están en la misma mesa. Que acá no se respete como se tendría que respetar, pero para mí Vidal marcó una época. Cómo jugaba, técnicamente, cómo marcaba, cómo llegaba a él. Salió nueve años consecutivos campeón. Acá no le valoran. Todos se sorprendieron porque Peñarol le entregó un carné de socio vitalicio, pero eso es Arturo Vidal. Pasa que acá a los ídolos no se les respeta.

Publicidad

Publicidad