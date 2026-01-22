Universidad de Chile sabe que el único movimiento en el mercado de fichajes para la temporada 2026 que enciende alarmas tiene que ver con Lucas Assadi, por las nuevas ofertas que puedan llegar.

En ese sentido, el volante formado en el Centro Deportivo Azul ha sido el foco de propuestas de equipos desde el extranjero, pero donde la U ha cerrado la puerta rápido.

“Han llegado ofertas concretas, llamados, aunque hasta ahora nada ha sido satisfactoria para ninguna de las partes“, mencionó el miércoles el gerente deportivo Manuel Mayo.

Por lo mismo, han decidido poner sobre la mesa las condiciones de salida de Lucas Assadi para los equipos que quieran venir por su carta en este presente mercado.

Assadi es el gran precio que tiene la U en este mercado de fichajes.

Se esperan nuevas ofertas por Lucas Assadi

Así lo detalla el diario La Tercera, quienes entregan detalles de la decisión tomada por Universidad de Chile por una venta de Lucas Assadi, donde hay una mesa fija de negociación.

“Las razones de que el nacido en Puente Alto permanezca en los laicos son: el monto que la U pide por su carta (no menos de cinco millones de dólares), la forma de pago (al contado y en una sola cuota) y también lo que el volante ofensivo desea obtener en esta operación”, explican.

Por lo mismo, la idea de la U es que si llega una propuesta que se acerque a estos valores puedan abrir la puerta de manera inmediata, de lo contrario evalúan ofrecer una renovación de contrato que no ha llegado.

En este punto, dejan en claro que Paqui Meneghini lo tiene considerado, aunque también está advertido que si llega una oferta que no pueden rechazar seguirán adelante: “Lucas es un jugador muy importante para el proyecto deportivo y para conseguir los objetivos deportivos que nos hemos planteado. Nosotros contamos con él.

