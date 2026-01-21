Universidad de Chile es el equipo que mejor se ha reforzado de cara a la temporada 2026, de hecho, este martes concretó el golpe al mercado y anunció la contratación de Juan Martín Lucero.

Los azules han hecho noticia con las llegadas, pero también con una posible salida, donde el nombre de Lucas Assadi retumba fuerte, debido al insistente interés de Atlético Mineiro de contar con sus servicios.

El equipo de Jorge Sampaoli ha insistido en poder fichar al talentoso volante ofensivo, sin embargo, la modalidad de pago que ofrece el cuadro brasileño no convence a Azul Azul y la operación no se realizó.

Atlético Mineiro vendrá a buscar “gratis” a Lucas Assadi

Desde Brasil han estado muy atentos por lo que ocurre con Lucas Assadi y el periodista Wadson Fernandes, quien sigue el día a día de Atlético Mineiro, dio a conocer una información que al menos alarma a la U.

El reportero informó que el Galo se aburrió de las negativas del equipo chileno y que dejará tranquilo al seleccionado nacional, por ahora, ya que lo vendrán a buscar en junio para ficharlo “gratis”, debido a que puede negociar como libre a mitad de año.

“El fichaje es una petición especial de (Jorge) Sampaoli, pero en el Atlético la negociación se da por cerrada por el momento“, dijo Fernandes.

Luego, agregó que “el Atlético Mineiro deberá esperar a la ventana de transferencias de mitad de año, cuando el jugador pueda firmar un precontrato, si la U sigue con sus dilaciones”.

El contrato de Lucas Assadi con Azul Azul termina a finales de 2026 y no ha sido renovado, por lo que en junio puede negociar como jugador libre con Atlético Mineiro o cualquier otro club que se interese en sus servicios.

