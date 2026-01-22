Hace rato que en el fútbol chileno se viene discutiendo sobre quién es mejor: ¿Lucas Assadi o Lucas Cepeda? Ambos jugadores tienen grandes condiciones, por lo que Fernando Solabarrieta.

Assadi es de esos jugadores que desde que debutó se sabía que tenía un gran talento, pero le costó mucho explotarlo. Recién en 2025 se consolidó. Cepeda por su parte, si bien no jugó en un inicio en los Albos, terminó mostrando su jerarquía, incluso siendo importante en la selección chilena.

Solabarrieta eligió entre Assadi y Cepeda

En el presente mercado, mucho se ha hablado de la posible partida de Lucas Assadi y Lucas Cepeda. El primero interesa en Atlético Mineiro, mientras el segundo está cerca de sellar su arribo al Elche de España.

Por lo anterior, Fernando Solabarrieta analizó a ambos jugadores y mientras con el panel de Marca Personal de Radio La Maetro explicaban quién era más exportable, el periodista entregó su punto de vista sobre los seleccionados chilenos.

“Me parece que Cepeda ha tenido mayor consolidación en el ámbito internacional, un poquito más porque ha hecho selección. Está un peldaño más arriba en términos de consolidación en cuanto a partidos jugados“, indicó Solabarrieta. Pese a lo anterior, desde su paladar, aseguró que le gusta más Assadi como jugador.

“Pero por condiciones, a mí dámelo a Assadi. Me encanta Assadi, cuando sale Assadi y Osorio juntos, yo decía ‘a mí me gusta más Assadi, ¿seré tan hueón? ¿Veré mal el fútbol?’, porque todo el mundo hablaba de Osorio y a mí me gustaba más el otro”, cerró Fernando Solabarrieta.

Lucas Assadi (22 años) durante el 2025 registró 30 partidos, con 11 goles y 6 asistencias. Lucas Cepeda por su parte jugó 38 encuentros, con 7 anotaciones y 4 asistencias. Ahora podrían salir de Universidad de Chile y Colo Colo, respectivamente, y llevar su talento al extranjero.