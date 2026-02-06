Es poco habitual ver un duelo de chilenos en el extranjero, y mucho más cuando hablamos del fútbol europeo. Esto se debe a que la legión de jugadores nacionales en el Viejo Continente es mínima en comparación con otras épocas. Sin embargo, el fútbol a veces nos da ese gusto este sábado se dará uno.

Así es, porque por la fecha 31 de la Championship de Inglaterra se medirán en Pride Park, el conjunto local del Derby County de Ben Brereton y el Ipswich Town de Marcelino Núñez.

Un duelo clave para ambos clubes, que viven una verdadera final en la lucha por el ascenso a la Premier League, ya que los dos se encuentran en puestos de avanzada separados por solamente seis unidades. Conoce todos los detalles del enfrentamiento entre chilenos, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juegan Derby County vs. Ipswich Town?

El partido entre Derby County e Ipswich Town, con Ben Brereton y Marcelino Núñez, se juega este sábado 7 de febrero a partir de las 09:30 horas de Chile en el estadio Pride Park.

No va por ESPN: ¿Dónde ver en vivo por TV o streaming el Derby County vs. Ipswich Town?

Lamentablemente, el partido entre los chilenos por la jornada 31 de la Championship de Inglaterra no irá por ESPN ni tampoco por ningún otro canal de TV. Esto se debe a que será transmitido solamente de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+, exclusivo para usuarios suscritos al plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones de la Championship de Inglaterra

Ipswich Town de Marcelino Núñez llega a este partido ubicándose en el 4° lugar de la tabla con 51 unidades. Eso sí, arrastra dos tropiezos recientes: una derrota ante Sheffield y una igualdad frente al Preston.

Derby County de Ben, en tanto, se mantiene en el 7° puesto con 45 puntos, pero con una racha de cuatro partidos sin perder (tres victorias y un empate). El último triunfo fue la fecha pasada ante Bristol por 5-0, duelo en el que el delantero chileno anotó a los 16 minutos y alcanzó su cuarta conquista de la temporada.

Publicidad