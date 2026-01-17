El 2026 ha comenzado en grande para Ben Brereton. El delantero no lo había pasado bien en los últimos años pero hizo borrón y cuenta nueva para destaparse con todo en el Derby County.

Este sábado los Carneros vieron acción en la Championship enfrentando al Preston. Y en un duelo muy complicado, el chileno apareció en la agonía para ayudar a su equipo a quedarse con los tres puntos.

El seleccionado nacional se vistió de héroe y asistió en el final del partido para que uno de sus compañeros marcara el 0 a 1 que les dio la victoria. Una que los acerca cada vez más a la parte alta de la mano de Big Ben.

Ben Brereton arma el gol del triunfo agónico de Derby County en la Championship

Ben Brereton no está dejando pasar ninguna oportunidad para demostrar que quiere revancha. Este sábado el delantero fue clave para que el Derby County venciera por la cuenta mínima y sobre el final al Preston en la Championship.

Ben Brereton nuevamente fue figura en el Derby County. Foto: Getty Images.

Después de haber sonado en la MLS y el Brasileirao, el atacante comenzó el 2026 con todo. Luego de marcar goles en los dos últimos triunfos, no pudo volver a inflar redes pero sí aportar para que ocurriera.

Siendo titular ante el Preston, Ben Brereton fue uno de los más peligrosos en el ataque del Derby County. Aunque el chileno tuvo que esperar hasta la recta final del encuentro para poder celebrar.

Fue en los 82′ minutos de juego cuando el goleador recibió un balón por el lado derecho del área. Desde ahí miró y metió un centro perfecto para que Patrick Agyemang anotara el 0 a 1 que les dio la victoria y los tres puntos.

Con esto, el equipo del chileno llega a 38 puntos y se instala en el puesto 12 de la Championship. Aunque más que eso, festejan cuatro triunfos al hilo y con Big Ben siendo determinante en los tres últimos.

Ben Brereton está disfrutando al máximo de su revancha en el Derby County. El delantero sigue siendo vital para que su equipo sume de a tres y así puedan soñar con el ascenso a la Premier League.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton en la temporada 2025/26?

Con su actuación ante el Preston, Ben Brereton llegó a los 25 partidos oficiales en la temporada 2025/26 con Derby County. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 1.789 minutos dentro de la cancha.

