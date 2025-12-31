Ben Brereton no ha tenido una buena temporada en el Derby County, elenco que marcha en la 14° posición de la Championship de Inglaterra. Por lo mismo, busca nuevos aires.

Mucho se ha especulado con que puede dar el salto a la MLS de Norteamérica, pues el Toronto FC de Canadá aparece como uno de los equipos que lo están siguiendo.

Sin embargo, hay otra opción que bajara y que parece ser mucho más atractiva para el seleccionado chileno: ir a Brasil para jugar con Corinthians la Copa Libertadores.

Ben Brereton tiene la chance de jugar Copa Libertadores

La información la dio a conocer la agencia brasileña RTI Esporte, quien manifiesta que el delantero busca un nuevo club en esta ventana de mercado.

Brereton busca su salida del Derby County

“Ante la imposibilidad de consolidarse en el Derby County de Inglaterra, Ben Brereton ha sido oficialmente puesto a disposición en el mercado de fichajes“, señalan. “Con la aprobación de sus representantes, el delantero ha sido ofrecido a clubes como el Corinthians y el Toronto FC“, agregan.

Luego indican que “RTI Esporte ha sabido que el Corinthians y el Toronto FC están evaluando el acuerdo desde diferentes perspectivas. El club brasileño considera que la apretada agenda y la visibilidad de la Copa Libertadores podrían ser una herramienta para recuperar la prominencia del delantero”.

También señalan que “el Toronto FC , por otro lado, considera la MLS (Major League Soccer) como un entorno con menos presión deportiva y margen para la reconstrucción técnica. De hecho, el club canadiense no tuvo una buena temporada y quiere reforzar su plantilla en 2026″.

El pase de Brereton pertenece al Southampton hasta el 2027. El tema para que encuentre club es el alto salario que percibe: alrededor de 1.5 millones de euros anuales.

