El mercado de fichajes se mueve en Universidad de Chile. Tras la llegada de Francisco Meneghini el foco está puesto en las cuatro contrataciones que exigió Paqui para iniciar su proceso en el Romántico Viajero.

La U no solo sufrió la salida de Gustavo Álvarez. Además se sumó las partidas de Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio. Por lo que ambas posiciones son la prioridad para el 2026. Nombres como Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

El tema es que en el arco también necesita con urgencia un refuerzo para competir con Gabriel Castellón. Para ello, la petición de Meneghini se centró en Gabriel Arias.

El portero quedó libre tras su paso por Racing Club donde lo ganó todo. Desde el campeonato argentino hasta la Copa Sudamericana y Recopa. Ahora a los 38 años vuelve a estar entre las opciones de contrataciones. El tema es que desde Argentina aseguran que la se durmió y lo puede pagar caro.

¿Dónde jugará Gabriel Arias en 2026?

Así las cosas, todo indicaba que Gabriel Arias aceptaría el ofrecimiento de la U. Sin embargo, el escenario cambió radicalmente y en las últimas horas se informa desde Argentina que Newells será el nuevo club del campeón de la Copa Centenario.

“Tiene muchas chances de sumarse a la Lepra, que desde la partida de Keylor Navas no ha podido encontrar un guardameta sólido”, detalla el medio Nexofin.

Arias aceptaría la oferta de Newells por sobre la U

La propuesta para Arias sería de un año con opción de renovación y lo mantendría en la competencia trasandina. Por lo que se espera la oficialización en los próximos días.