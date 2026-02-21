Uno de los equipos grandes que la está pasando muy mal en Sudamérica es River Plate, que ha tirado millones de dólares a la basura por malos fichajes y ni siquiera clasificó a la Copa Libertadores 2026.

El cuadro de Marcelo Gallardo tocó fondo hace dos fines de semana, cuando cayó en calidad de local en el Monumental por 4-1 ante el modesto Tigre por la liga argentina.

El equipo de Paulo Díaz la pasa y tuvo un pequeño respiro durante la semana, porque viene de ganarle al pequeño equipo de Ciudad Bolívar por 1-0 en la Copa Argentina. Si perdían ese encuentro el Muñeco Gallardo dijo que se iba solito.

River Plate vende a Matías Galarza Fonda a la MLS

Uno de los grandes errores de River en el último tiempo es haber fichado a jugadores que no rindieron, como el caso del volante paraguayo Matías Galarza Fonda, por quien pagaron cerca de 4.5 millones de dólares a Talleres.

El zurdo nunca mostró un buen nivel en el cuadro del barrio de Núñez, jugando un total de 14 partidos, sin goles y tampoco entregando asistencias.

Matías Galarza se va de River. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

River Plate se aburrió de Galarza Fonda y este sábado se confirmó que lo traspasará a Atlanta United de la MLS, a cambio de 3 millones de dólares. Es decir, pierde dinero con el guaraní.

En el fútbol estadounidense el volante paraguayo será dirigido por un chileno, puesto que Rodrigo Rios es ayudante de Gerardo Martino en el elenco de Georgia.