En una de las sorpresas de este mercado de fichajes, el entrenador griego que estuvo a punto de llegar a General Velásquez encontró nuevo equipo y se sumó a Deportes Linares, club recientemente comprado por el empresario y ex cazatalentos del Manchester United, Jorge Alvial.

Nikolaos Issaris fue anunciado en General Velásquez, sin embargo, su fichaje se cayó debido a que no cuenta con la licencia para dirigir en Chile. “El Director Técnico mencionado poseía licencia “UEFA A” y no “UEFA Pro”, requisito necesario para su homologación con la licencia “CONMEBOL Pro”, expresó el equipo en sus redes.

La llegada de Issaris a Deportes Linares

El nuevo dueño del equipo, Jorge Alvial, se refirió al fichaje del DT en conversación con Pasión Albirroja. “El griego viene conmigo, es una persona muy leal, lo van a conocer, él se pone la camiseta y la defiende al máximo, tiene un fútbol muy ofensivo y su asistente también lo va a ayudar mucho en eso”.

En la misma línea, puntualizó que confía en que el DT puede dirigir en territorio nacional. “En Panamá fue sin ningún problema el entrenador. Cuando llegamos acá nos llegó la sorpresa pero ya mandó a pedir los papeles de la UEFA Pro. Es un chico estudioso, está terminando, si no me equivoco en una semana más, la Licencia Conmebol Pro”, destacó.

¿Quién es Nikolaos Issaris?

A través de su sitio web, el entrenador revela un poco de su historia personal donde revela que lleva 23 años dirigiendo a distintos equipos, interés que comenzó en su pueblo natal. “Fue el primer paso para seguir un sueño que había estado conmigo desde que era un niño”.

Asimismo, agrega que el fútbol siempre fue su pasión. “Y por aquel entonces no sabía exactamente adónde me llevaría este viaje. Solo sabía que quería darlo todo. Dejar mi ciudad natal para buscar oportunidades no fue fácil”.

“Enfrenté muchos desafíos en el camino: recursos limitados, una competencia feroz y, a veces, inseguridad. Pero cada desafío me enseñó algo valioso y, poco a poco, fui ascendiendo al nivel profesional.

Acerca de su carrera, según Transfermarkt Issaris comenzó su carrera el 2007 como entrenador de juveniles de AO Glykon Neron, para luego como entrenador de equipos como Oly. Inofyton, AO Tympakiou.

Fue entrenador asistente de Olympiakos N. el 2020, pasando luego por el GS Kallithea, Agios Ierotheo y PAS Lamia, siendo su último club el Herrera FC.

