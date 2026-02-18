Gran sorpresa hubo en los últimos días en el fútbol chileno tras conocerse que General Velásquez, elenco de la Segunda División Profesional, había cerrado la llegada del técnico griego Nikolaos Issaris para la temporada 2026.

Increíblemente, en una de esas situaciones que suelen ocurrir en el balompié nacional, la presencia de Issaris fue fugaz en el elenco de San Vicente de Tagua Tagua. Esto porque el propio club informó que, a menos de 48 horas de haber sido anunciado, se desestimaba su contratación debido a un quiebre en las negociaciones con el grupo inversor que traería al europeo a la banca del “General”.

Sin embargo, esta teleserie vive un nuevo capítulo este miércoles, ya que ahora se conoció que el director técnico griego, con pasado en Herrera FC de Panamá, finalmente podría dirigir en el fútbol chileno, aunque en otro club de la Segunda División Profesional.

El otro equipo chileno va por el DT griego tras su salida de General Velásquez

La información la dio a conocer el periodista deportivo Rodrigo Arellano, especialista en mercado de pases, quien señaló a través de su cuenta de X que Nikolaos Issaris sí dirigiría en Chile, pero más al sur, específicamente en Deportes Linares.

El comunicador, en concreto, escribió: “⚽️🇨🇱 SILLAS MUSICALES 🪑 Nikolaos Issaris (42|🇬🇷) avanza hacia el sur. Tras no asumir en General Velásquez, #DeportesLinares inició contactos para entregarle su banca. De acá al inicio del torneo estaría OK con la documentación para dirigir en nuestras ligas. Avanzando 🗣️”, cerró.

Finalmente, Nikolaos Issaris, dirigiría a Deportes Linares en el fútbol chileno. (Foto: Captura de X)

Recordemos que Jaime Valdés es actualmente propietario del elenco del Maule. Sin embargo, recientemente el sitio web Primera B indicó que “Pajarito” habría vendido sus acciones a Jorge Alvial, empresario iquiqueño que hasta hace muy poco habría estado interesado en convertirse en controlador de General Velásquez. Por ello, Issaris nuevamente asoma como su opción para la banca maulina.