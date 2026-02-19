Jorge “Kike” Acuña supo dejar una huella dentro y fuera de la cancha en el fútbol chileno. Hace rato que está cambiado e incluso, contó que ya dejó de lado a uno de sus peores vicios.

Acuña tuvo una destacada carrera, en la cual supo jugar en Unión Española, Universidad Católica, Feyenoord de Países Bajos y la selección chilena. Claro que algunos problemas con la noche le fueron quitando su mejor nivel y alejándolo de la élite futbolística.

El nuevo Kike Acuña

Kike Acuña se retiró del fútbol en 2017 jugando en Unión San Felipe y desde entonces, ha intentado darle un giro a su vida. Hace varios años que está alejado del alcohol e incluso, logró dirigir a nivel profesional al Uní Uní y Santiago City.

Además de sus labores como entrenador, también ha incursionado en los negocios vendiendo palta. Ahora, trabaja pensando en un nuevo desafío deportivo, ya que será parte de la selección chilena que jugará el Duelo de Leyendas de América, torneo amistoso que se disputará en Chile en marzo.

El ex volante compartirá equipo con Jorge Valdivia, Matías Fernández, José Rojas, Paulo Garcés, entre otros, quienes serán dirigidos por Juvenal Olmos. Para llegar como un Fórmula 1 al torneo, Kike Acuña reveló que dejó uno de sus peores vicios: el cigarro.

“Dejé de fumar hace dos semanas, para poder llegar en buenas condiciones. Suena poco tiempo, pero para mí ha sido muchísimo, porque fumo desde los 16 años. Y espero poder dejarlo para siempre, porque te acorta la vida, te puede causar enfermedades, y bueno, a mi esposa no le gusta que fume, así que también me sirve para hacer conducta”, señaló entre risas a LUN.

Kike Acuña trabaja pensando en el Duelo de Leyendas de América. Imagen: Photosport

A los 47 años, el ex jugador de La Roja intenta dejar atrás su imagen como “El Señor de la Noche” y se enfoca en otra vez defender a Chile. El Duelo Leyendas de América se realizará el 27, 28 y 29 de marzo en el Claro Arena, donde también habrá leyendas internacionales como Ronaldinho y Juan Pablo Sorín, entre otros.