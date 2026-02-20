“No hay excusa”: Coquimbo Unido sufre baja importante para visitar a Universidad Católica

Coquimbo Unido debe rearmar su plantel estelar para la visita ante Universidad Católica. Esto debido a que el elenco de Hernán Caputto pierde a una de sus máximas para el duelo en el Estadio Claro Arena.

La primera baja confirmada se trata de Martín Mundaca que se encuentra en el microciclo con la selección chilena. Pero ahora este viernes se sumó el nombre de Sebastián Galani. El volante central presentó molestias físicas y será baja ante los cruzados, en lo que será la revancha de la Supercopa.

Galani se transformó en pieza clave durante el proceso de Esteban González y se alzó como el capitán que comandó el equipo al primer título de la institución. Incluso despertó el interés de los grandes en Chile y hasta en México.

Por lo mismo, dolió el doble la ausencia del Seba para el partido de este sábado por la fecha 4 de la Liga de Primera. Según indicó Vistazo Deportivo el jugador “se encontraba en duda por su tema físico y finalmente el DT Hernán Caputto consideró no arriesgarlo dejándolo fuera de la convocatoria”.

“No hay excusa en la previa ni post partido. Tenemos que adaptarnos a la cancha sintética donde nos toca jugar. También vamos a ver cómo van a parar el medio campo ellos. Nosotros vamos a tratar de ser sólidos y equilibrados como lo venimos haciendo. No hemos podido repetir un once. Lo importante es repetir una idea de juego”, resaltó el adiestrador en la previa al encuentro con los cruzados.

¿Cuál es la formación de Coquimbo Unido?

Ante las bajas mencionadas, Coquimbo Unido intentará repetir el mismo esquema que superó por 1-0 a La Serena. Lo que contempla a Diego Sánchez en el arco. La defensa con Francisco Salinas, Manuel Fernández, Benjamín Gazzolo y Juan Cornero. Mediocampo con Alejandro Camargo, Dylan Glaby (por Galani), Luis Riveros, Guido Vadalá y Benjamín Chandía. Para dejar en el ataque de referente a Lucas Pratto.

“Estamos presionando bien arriba y ahora debemos mejorar las oportunidades de gol que nos podemos generar. Estoy conforme con el plantel que tenemos para las competiciones que vienen”, sentenció Caputto.