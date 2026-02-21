Pronósticos Deportes La Serena vs Universidad de Concepción: el Campanil quiere dar otro golpe contra el Papayero

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Deportes La Serena vs Universidad de Concepción, por la Liga de Primera.

Este domingo a las 12:00 horas, en el Estadio La Portada, Deportes La Serena enfrentará a Universidad de Concepción en la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. El Papayero no conoce la victoria en el torneo, tras un empate y dos derrotas, mientras que el Campanil gano sus dos partidos en casa y perdió como visitante.

En la previa del partido, nuestro analista te entrega tres pronósticos destacados para que contemples a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Deportes La Serena vs Universidad de Concepción

Anotará en cualquier momento: Cecilio Waterman 2.85 Tarjetas de Deportes La Serena: Más de 2.5 1.80 Tiros de esquina de Universidad de Concepción: Más de 4.5 1.72

Waterman marcó su primer gol en el Clásico Penquista

Cecilio Waterman anotó su primer gol oficial con Universidad de Concepción en el triunfo 2-1 en el Clásico Penquista ante Deportes Concepción. El delantero panameño fue clave en la conquista del título de Coquimbo Unido la temporada pasada y busca dejar huella en su segundo ciclo en el Campanil. Además, marcó en los dos enfrentamientos ante Deportes La Serena en 2024.

Anotará en cualquier momento: Cecilio Waterman – 2.85 en bet365

El cuadro papayero, entre los más sancionados del torneo

En sus tres presentaciones en el Campeonato Nacional 2026, ante Universidad Católica, O’Higgins y Coquimbo Unido­­, el cuadro papayero recibió más de dos tarjetas por partido.

Es el segundo equipo con más amarillas del torneo, con 11, uno de los cuatro que acumulan dos expulsiones y el segundo con mayor promedio de faltas, con 15 por encucentro.

Tarjetas de Deportes La Serena: Más de 2.5 – 1.80 en bet365

El Campanil superó los cuatro córners en cada juego

Hasta el momento, el Campanil es el equipo con mayor promedio de tiros de esquina por partido, con 7,67. En sus tres presentaciones, registró más de cuatro córners a favor en cada encuentro.

Tiros de esquina de Universidad de Concepción: Más de 4.5 – 1.72 en bet365

Cuotas en Deportes La Serena vs Universidad de Concepción

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

