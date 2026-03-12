Un candidato menos en la U: Unión Española confirma nuevo entrenador en la Primera B

Universidad de Chile se queda sin un importante candidato a asumir en la dirección técnica. Tras la salida de Francisco Meneghini, en Azul Azul se busca a contrarreloj un experimentado adiestrador para hacer olvidar el proceso de Paqui.

Es así como asomaba Ronald Fuentes como uno de los nombres con más espalda y jerarquía para sacar a la U de este mal momento. Sin embargo, este jueves se confirmó una nueva movida de mercado y que afloró la velocidad de Unión Española para tomar decisiones.

Durante esta jornada el cuadro hispano decidió poner fin al ciclo de Gonzalo Villagra. Con solo tres puntos en tres fechas, los de Independencia decidieron finalizar su mandato.

“Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que Gonzalo Villagra y su cuerpo técnico han dejado de encabezar la dirección técnica del plantel profesional”, informó el elenco hispano.

Pero en el mismo comunicado confirmaron al mencionado Ronald Fuentes como nuevo entrenador. “Asumirá la dirección técnica del plantel profesional. Es un conocedor del club tanto del fútbol joven como el primer equipo”, recalcaron.

Por lo que ahora su gran desafío será retomar el rumbo en la Primera B y conseguir uno de los dos cupos para ascender a la Liga de Primera. De esta forma el primer partido será este domingo 15 de marzo cuando Unión Española visite a Deportes Antofagasta.

Ronald Fuentes tendrá su debut este domingo ante Antofagasta. (Foto generada por IA)

¿Quién será el nuevo DT de la U?

Con la no llegada de Ronald Fuentes, se corre la lista de opciones para asumir en Universidad de Chile. Aunque esto también sería una señal de que en la dirigencia no se busca a un DT nacional. Así las cosas ahora el candidato que toma fuerza es Jorge Fossati.

Incluso desde Uruguay destacan el interés del adiestrador por sumarse al Romántico Viajero y a sus 73 años buscar nuevos títulos en una liga que enfrentaría por primera vez.