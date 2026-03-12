Tiempo de decisiones en la Universidad de Chile. El cuadro laico confirmó la salida del ahora ex técnico azul, Francisco Meneghini, y se pone manos a la obra en la busca de un nuevo técnico.

La idea es encontrar uno que conozca la idiosincrasia del fútbol chileno. Para eso, se ha pensado en nombres que van desde Gustavo Álvarez, hasta Jorge Sampaoli. Cada uno con sus ventajas y desventajas, aunque alguno con posibilidades más real que otro.

Lo cierto es que la terna avanza. La Universidad de Chile se dará el tiempo de pensar bien su técnico y no caerá en situaciones del pasado, cuando la presión hizo tomar malas decisiones.

Corre con ventaja

De todos los técnicos, hay dos que, según El Mercurio Deportes, avanzan con mayor ventaja. Se trata de Ariel Holan y Ronald Fuentes, quienes estarían encabezando la lista en el CDA.

Entre ellos dos, el mismo medio asegura que hay uno que está corriendo con favoritismo. Se trata de Ariel Holan, ex DT de la Universidad Católica, quien reuniría “más votos de adhesión entre los directores de Azul Azul“.

Con este panorama, la Universidad de Chile podría contar con un ex técnico de la UC. Esto ya pasó recientemente con Martín Lasarte y ha pasado, no tan lejos en el tiempo, con Marco Antonio Figueroa.

Holan sería el favorito en Azul Azul | Photosport

En resumen…

Francisco Meneghini dejó de ser oficialmente el director técnico de la Universidad de Chile.

Ariel Holan y Ronald Fuentes encabezan la lista de candidatos para dirigir al equipo.

El técnico Ariel Holan cuenta con el mayor favoritismo entre los directores de Azul Azul.