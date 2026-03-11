Día de mucho movimiento en U. de Chile. Este miércoles por la mañana, el club confirmó la salida de Paqui Meneghini, anunciando en un comunicado que “la finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos“.

Minutos más tarde, al salir del CDA, el DT habló. “Ayer (martes) hablé con el gerente deportivo (Manuel Mayo). Los dos teníamos la visión bastante parecida de, más allá de cómo se estaba trabajando, le podía servir al equipo descomprimir con mi salida“, dijo.

No fue el único en sacar la voz. Aldo Marín, director de Azul Azul, declaró en La Cisterna que “no estaba funcionando, el equipo no estaba respondiendo, y se optó por ver la salida de Paqui, a quien aprovecho de agradecer, es un tipo súper decente y trabajador“.

Sobre cómo se tomó la decisión, apuntó que “no se dieron los resultados, no estábamos jugando bien, son una serie de factores“.

En U. de Chile explicaron la salida de Meneghini: “No estaba funcionando” | Photosport

ver también Estas fueron las últimas palabras de Francisco Meneghini al plantel de la U de Chile: “A veces, las cosas…”

En U. de Chile responden por el nuevo DT: ¿Puede ser Gustavo Álvarez?

El director de Azul Azul fue consultado sobre los plazos para el nuevo entrenador. “Lo antes posible. Este fin de semana va a dirigir Jhon Valladares. No tenemos fecha, pero estamos trabajando en el nuevo técnico“, declaró.

Publicidad

Publicidad

“Hay un perfil que se está buscando, pero prefiero no decir. Manuel Mayo está trabajando en eso, tiene un listado que está trabajando apenas se terminó el vínculo con Paqui“, explicó además,

Por último, aclaró que los recursos no son limitantes en la búsqueda del nuevo DT. Y sobre si podría volver Gustavo Álvarez, declaró que “se acaba de ir, tenía un proyecto distinto, así que no lo veo“.

En síntesis

Paqui Meneghini finalizó su vínculo contractual con U. de Chile este miércoles.

Aldo Marín, director de Azul Azul, contó que ya están trabajando en buscar un nuevo DT y promete tenerlo “lo antes posible”.

Publicidad

Publicidad

El dirigente sumó que ve difícil que vuelva Gustavo Álvarez a la banca azul.