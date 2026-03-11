Días agitados vive Universidad de Chile. Todo debido a la pésima campaña de Francisco Meneghini que derivó en su salida. El club ya anunció a John Valladares como el DT interino.

El Romántico Viajero comenzó el 2026 con muchas expectativas y un mercado interesante, pero rápidamente chocaron con la realidad. Paqui no pudo darle su sello al equipo y los resultados así lo demostraron, con solo un triunfo en siete presentaciones.

El reemplazo de Meneghini

Luego del empate 1-1 entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción, de forma espontánea los hinchas azules comenzaron a cantar “Paqui ya se va”, signo inequívoco de un ciclo terminado. La dirigencia tomó cartas en el asunto y tras reunirse con Meneghini, lograron un acuerdo para su salida.

“La finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico, quien en todo momento privilegió el bienestar de la institución y el equipo. Fue así como se llegó a un término de la relación laboral por mutuo acuerdo entre ambas partes“, indicaron desde el club.

Con la salida sellada de Paqui Meneghini, restaba saber quién sería el entrenador interino de Universidad de Chile. Si bien se mencionó a nombres como Manuel Iturra o Adrián Rojas, quienes trabajan al interior del club, finalmente el elegido fue John Valladares.

“El cuerpo técnico lo integrarán, además, Manuel Iturra (segundo entrenador), Rodrigo Villaseca (preparador físico), Julio Cerda (preparador físico), Matías Cruz (analista) y Gonzalo Smith (preparador de arqueros)”, detallaron desde el Romántico Viajero.

John Valladares asume como interino. Imagen: Emisora Bullanguera.

Valladares fue jugador del Bulla a comienzos del 2000, ganando dos títulos bajo el mandato de César Vaccia. Dirigió a Santiago Wanderers a nivel profesional en el 2022 y de hace algunos años, trabaja en las divisiones menores de la U, estando a cargo de la Sub 20. Ahora tendrá que tomar el fierro caliente para el duelo con Coquimbo este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas.

