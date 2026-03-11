Es tendencia:
Polémica

Pablo Parra se aburre y responde en modo bélico por su polémica mano penal contra U de Chile

El mediocampista del Campanil, Pablo Parra, se aburrió de la polémica mano cometida frente a la U y que los azules aún reclaman. En redes sociales contestó con un palo.

Por Diego Jeria

La respuesta con palo de Pablo Parra a la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa respuesta con palo de Pablo Parra a la U.

Pablo Parra ya se había manifestado por la polémica de la que fue protagonista en Universidad de Concepción contra Universidad de Chile. En los azules alegaron un penal por mano del ex jugador de la U en los descuentos, pero el árbitro no cobró y el marcador siguió empatado 1-1.

No fue con intención. Estoy de espaldas a la pelota y me rebota. Pero, bueno, no lo cobró y es por algo“, había dicho el chillanejo de 31 años y pasos por Cobreloa, la U y Colo Colo.

Sin embargo, la nueva reacción de Parra fue menos diplomática en las redes sociales: el mediocampista se aburrió del tema y reclamó que si cuestionan su mano no cobrada, también debería analizarse la mano de Marcelo Morales que a su juicio también significaba penal para el Campanil.

Ex árbitro chileno por polémica acción de Pablo Parra ante la U: “Me pareció mano”

La mano que reclama Pablo Parra

Si vamos a hablar de manos, hablemos de manos. Y esa“, publicó Parra en su Story de Instagram, con pantallazo a la jugada de Morales.

Parra y la polémica contra la U.

Cabe recordar que en la mano de Parra, el árbitro José Cabero desestimó la infracción y tampoco acudió al monitor del VAR para revisar la acción. Desde la caseta ya le habían dado una claridad por audio.

Todo chequeado, una acción de juego, todo es una acción de juego, tiene contexto, el jugador producto de lo contactos que se generan, se gira y le llega en la mano. Siempre la mano en una posición natural“, dijeron desde el VAR.

Patricio Yáñez se pone la camiseta azul y grita que perjudicaron a la U por mano de Parra: “Penal en…”

Patricio Yáñez se pone la camiseta azul y grita que perjudicaron a la U por mano de Parra: “Penal en…”

La jugada ocurrida el lunes tiene hasta ahora dividido al fútbol chileno. Mientras algunos creen que no era mano, otros consideran que perjudicaron a la U con un penal que se debía cobrar, entre ellos el ex árbitro, Iván Guerrero.

Resumen:

El volante Pablo Parra protagonizó una polémica por una mano no cobrada ante Universidad de Chile, y reacciona alegando por otra mano que no le cobraron al Campanil.

El árbitro José Cabero desestimó la infracción tras recibir confirmación de audio desde la caseta del VAR.

El encuentro entre la U y Universidad de Concepción terminó empatado con un marcador de 1-1.

