Pablo Parra ya se había manifestado por la polémica de la que fue protagonista en Universidad de Concepción contra Universidad de Chile. En los azules alegaron un penal por mano del ex jugador de la U en los descuentos, pero el árbitro no cobró y el marcador siguió empatado 1-1.

“No fue con intención. Estoy de espaldas a la pelota y me rebota. Pero, bueno, no lo cobró y es por algo“, había dicho el chillanejo de 31 años y pasos por Cobreloa, la U y Colo Colo.

Sin embargo, la nueva reacción de Parra fue menos diplomática en las redes sociales: el mediocampista se aburrió del tema y reclamó que si cuestionan su mano no cobrada, también debería analizarse la mano de Marcelo Morales que a su juicio también significaba penal para el Campanil.

La mano que reclama Pablo Parra

“Si vamos a hablar de manos, hablemos de manos. Y esa“, publicó Parra en su Story de Instagram, con pantallazo a la jugada de Morales.

Parra y la polémica contra la U.

Cabe recordar que en la mano de Parra, el árbitro José Cabero desestimó la infracción y tampoco acudió al monitor del VAR para revisar la acción. Desde la caseta ya le habían dado una claridad por audio.

“Todo chequeado, una acción de juego, todo es una acción de juego, tiene contexto, el jugador producto de lo contactos que se generan, se gira y le llega en la mano. Siempre la mano en una posición natural“, dijeron desde el VAR.

La jugada ocurrida el lunes tiene hasta ahora dividido al fútbol chileno. Mientras algunos creen que no era mano, otros consideran que perjudicaron a la U con un penal que se debía cobrar, entre ellos el ex árbitro, Iván Guerrero.

