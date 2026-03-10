Universidad de Chile sumó una nueva decepción en la Liga de Primera, porque la noche de este lunes apenas empató 1-1 con Universidad de Concepción y no puede encontrar un buen nivel futbolístico.

Las críticas por el momento del cuadro azul apuntan directamente a Francisco Meneghini, cuyo nombre fue coreado en Ñuñoa, pero pidiendo su salida de la cabina técnica.

Los hinchas de la U piden el despido inmediato de Paqui, sin embargo, el estratega confirmó en conferencia de prensa que se mantiene firme en su cargo y que no planea dar un paso al costado por decisión propia.

Patricio Yáñez y polémica mano de Pablo Parra ante la U

Una de las tantas situaciones polémicas que se produjeron en el empate entre la U y la U de Conce la protagonizó el volante ofensivo Pablo Parra, quien tocó la pelota con la mano dentro de su área y el árbitro José Cabero no cobró penal.

La jugada fue analizada por el ex jugador de la U y Colo Colo Patricio Yáñez, quien simplemente dijo que fue un horror arbitral y que tenía que haber pitado la pena máxima.

“Fue penal de Pablo Parra. Penalón. Uno puede interpretar que hay codazos, que era amarilla, no era para roja, cuando dos jugadores van a disputar un penal aéreo. Pero esto es penal en todos lados”, dijo el Pato en radio Agricultura.

José Cabero es criticado por la mano de Parra. Foto: Andres Pina/Photosport

“Uno entiende que la mano que hubo en el área de la U viene de un rebote y no se sanciona, porque uno puede decir que porque no cobraron antes… Cuando vi la imagen anoche de Pablo Parra pensé cómo no cobrar una situación tan clara, tan limpia, donde no hay duda alguna, no hay interpretación. No lo entiendo“, cerró.

Universidad de Chile sigue sin convencer y este sábado tendrá una dura visita al campeón Coquimbo Unido por la Liga de Primera.

